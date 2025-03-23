США давили на Британию из-за Украины: Стармер рассказал, в чем дело

Что сказал Стармер:
- После спора в Овальном кабинете Белый дом начал давить на Британию
- Великобритания не поддалась провокациям Трампа
После скандала в Овальном кабинете США пытались давить на Великобританию, чтобы та подвергла резкой критике поведение президента Украины Владимира Зеленского. Однако представители страны решили действовать по-другому.
Как пишет The New York Times, об этом рассказал премьер Британии Кир Стармер. По его словам, в Белом доме надеялись на поддержку, ведь ожидали, что позиция Британии укрепит дипломатическую линию США.
Однако Стармер убежден, что лучшей реакцией было не поддаваться на провокации американского президента, а сохранять спокойствие и последовательность во внешней политике.
"В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень хорошо, на нас давили, чтобы мы выступили очень критично, используя, знаете, красочные прилагательные, чтобы описать то, что чувствовали другие", - вспомнил премьер Великобритании.
Спор в Овальном кабинете - что известно
Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.
Впоследствии, как писал Главред, Дональд Трамп объяснил, что конфликт с Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом был частью стратегии давления на Украину.
Хотя накануне Джей Ди Вэнс заявил, что спор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошел 28 февраля в Овальном кабинете, был незапланированным.
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Кир Стармер - что о нем известно
Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.
По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.
Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения.
В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.
"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.
Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.
"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.
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