1,6 млрд фунтов от Великобритании: что известно о крупнейшей сделке в истории Украины

В рамках программы будет закуплено более 5 тысяч ракет ПВО.

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Великобритания выделяет 1,6 млрд фунтов Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, Минобороны Украины

Что известно:

Великобритания выделила Украине 1,6 млрд фунтов

Это одна из самых крупных сделок в истории Украины в сфере обороны

Деньги будут выделены на закупку ракет ПВО

Великобритания выделила Украине 1,6 млрд фунтов. Страны запускают масштабный проект LMM-RapidRanger - одно из крупнейших в истории Украины соглашений в сфере безопасности и обороны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Этот проект направлен на укрепление противовоздушной обороны Украины. В рамках этой инициативы будет закуплено более 5 тысяч высокоточных ракет-перехватчиков LMM (Lightweight Multirole Missile) и пусковые установки к ним. Эти ракеты эффективно уничтожают российские дроны типа "Шахед".

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"Эта сделка - одна из крупнейших в истории Украины в сфере безопасности и обороны. Проект на сумму 1.6 млрд фунтов стерлингов направлен на укрепление украинской ПВО до 2030 года. Он финансируется за счет кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance (UKEF). Реализуем проект вместе с британской компанией Thales, украинскими предприятиями и правительством Великобритании", - говорится в сообщении.

Это соглашение также предусматривает локализацию производства и передачу технологий, что усилит стратегическую независимость в сфере ПВО.

Производство дронов в Украине - что известно

Как сообщал Главред, Зеленский заявил, что в этом году Украина хочет установить рекорд по количеству и качеству дронов, которые производятся и получаются от партнеров. Президент призвал партнеров инвестировать в украинское производство дронов.

Также Зеленский отметил, что дроны значительно изменили характер войны и станут важным инструментом для сдерживания врага. По его словам, фокус в производстве будет на дронах для фронта, морских дронах и тех, которые осуществляют дальние удары по объектам и инфраструктуре врага.

Кроме этого, США инвестировали значительные средства в украинскую индустрию БпЛА, что позволило Украине начать и масштабировать их производство. Американская помощь также включала финансирование и предоставление специалистов для разработки нового поколения БпЛА.

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