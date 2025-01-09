Завершение войны в 2025 году: главные заявления Зеленского на заседании Рамштайн

В Германии 9 января состоялась 25-я встреча в формате "Рамштайн".

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Заседание Рамштайн / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления президента:

Украина хочет поставить рекорд в количестве дронов

Делается все возможное, чтобы война завершилась достойно для Украины уже в этом году

Курская операция - одна из побед с начала войны

В этом году Украина хочет поставить рекорд по количеству и качеству дронов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

"В этом году мы в Украине хотим поставить рекорд в количестве и качестве дронов, которые мы производим и получаем от наших партнеров. И мы фокусируемся на дронах, в которых нуждаются наши бригады, чтобы удерживать линию фронта", - заявил президент. видео дня

Он уточнил, что речь идет также и о дронах, которые необходимы Украине для обеспечения безопасности: морские дроны, а также беспилотники для дальнего поражения военных объектов и инфраструктуры врага.

"Мы уже подписали значительное количество контрактов и многие еще прорабатываются. И я призываю всех вас быть более активно вовлеченными в наращивание арсенала дронов. Украинцы имеют больше всего опыта в Европе в использовании дронов и мы также имеем наибольшие возможности в Европе производить дроны. Поэтому инвестируйте больше в эту украинскую силу. Потому что после войны это также станет вашей силой", - добавил президент.

Зеленский также отметил, что делает все возможное, чтобы в этом году война завершилась достойно для Украины и всей Европы.

"Я делаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы. И я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы все должны помнить, что прекращение войны является нашей общей целью - нашей, а не российской, этого хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры", - добавил глава государства.

Он также просил страны-партнеры о немедленной поставке систем ПВО.

Кроме того, по его словам, если мир хочет остановить убийства, то нужно перекрыть денежный поток Путина.

"Путин начнет думать о мире только тогда, когда его ближайшее окружение скажет ему, что у него закончились деньги", - говорится в заявлении.

Зеленский также вспомнил о Курской операции. Он подчеркнул, что это одна из наших побед с начала войны. Многие российские угрозы и их заявления оказались блефом.

Рамштайн / Инфографика: Главред

Заседание Рамштайн - что известно

Напомним, как сообщал Главред, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проходит 9 января, может стать последним в таком формате.

Министр обороны США Ллойд Остин на заседании Рамштайн заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставляют новый пакет военной помощи для Украины, сумма которого составляет 500 миллионов долларов.

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Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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