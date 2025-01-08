Ближайший 'Рамштайн' может стать последним: заявление министра обороны Польши

Ключевые тезисы министра обороны Польши:
- Заседании "Рамштайна" 9 января может стать последним
- Администрация США, вероятно, предложит новый формат
- НАТО должно взять на себя большее бремя поддержки
В четверг, 9 января, на авиабазе "Рамштайн" состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Эта встреча может стать последней в таком формате. Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет 300 Polityka.
"Это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности. Я считаю, что НАТО должен взять на себя большее бремя, как он взял на себя большее бремя сейчас, с этого года, в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясенке", - сказал он.видео дня
Косиняк-Камыш отметил, что особенность встречи на авиабазе "Рамштайн" заключается в том, что этот формат шире НАТО.
"Создателем этого является Ллойд Остин, до сих пор действующий министр обороны США. Я хочу поблагодарить его прежде всего за бескомпромиссную поддержку Польши, за присутствие американских войск в Польше, за поддержку Украины, за совместные инициативы", - заявил министр обороны Польши.
Также Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша вместе с Германией и Италией возглавляет коалицию бронетанковых сил. На встрече он планирует представить достижения Польши в поддержке Украины в течение трех лет войны.
Заседание в формате "Рамштайн" - последние новости
Напомним, 12 октября 2024 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии должно было состояться заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Однако его перенесли.
Министр обороны Украины Рустем Умеров 19 декабря 2024 года сообщил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в январе 2025 года. На нем обсудят дальнейшие шаги для усиления безопасности в Украине.
Как сообщал Главред, в СМИ появилась информация, что заседание в формате "Рамштайн" состоится 9 января. Это будет уже 25-е заседание группы, на которое приглашены министры обороны и военные официальные лица со всего мира.
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Кто такой Владислав Марцин Косиняк-Камыш
Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.
Председатель Польской народной партии (PSL), с 2015 года, министр семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011-2015 годах.
В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.
В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска, пишет Википедия.
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