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Встреча группы в формате "Рамштайн" срочно переносится: почему Байден отложил поездку

Юлия Закрепа
9 октября 2024, 16:51обновлено 9 октября, 17:29
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Стало известно, что встречу "Рамштейна" отложили - ключевым фактором стало изменение планов президента США.
Встреча группы в формате 'Рамштайн' срочно переносится: почему Байден отложил поездку
Почему переносят заседание "Рамштайн" / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно было состояться 12 октября на авиабазе "Рамштайн" в Германии, в этот день не состоится.

Пресс-служба авиабазы "Рамштайн" подтвердила, что встречу отложили, и отметила, что ключевым фактором стало изменение планов президента США Джо Байдена из-за непогоды в Соединенных Штатах, передает "Суспільне".

"Как объявил Белый дом, президент Байден отложил свою поездку в Германию и саммит в Рамштайне, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на ураган Милтон, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке Соединенных Штатов. Событие 12 октября 2024 года переносится", - говорится в сообщении.

видео дня

Известно, что новую дату должны объявить позже.

Рамштайн инфографика
Какие страны входят в "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Заседание "Рамштейна" - что известно

Напомним, что в СМИ сообщили, что заседание в формате "Рамштайн" отложили. Издание "Радио Свобода" сообщило об этом со ссылкой на свои источники в штаб-квартире НАТО. После Байдена свой визит на заседание в формате "Рамштайн" отменил также государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Стало известно, почему Байден резко изменил планы на поездку. Американский президент отложил свою запланированную поездку в Германию, где должен был дать "мощный сигнал Киеву" перед заседанием в формате "Рамштайн". Известно, что планы неожиданно скорректировал ураган "Милтон".

Виталий Портников объяснил, как отсутствие Байдена скажется на заседании. За считанные дни до начала встречи Белый дом выкатил заявление, что Байден на встречу не приедет. По сообщению СМИ, американский президент должен был в Берлине встретиться с Макроном, Шольцом и Старкером.

"Рамштайн-24" в Германии - что известно

Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины соберется 6 сентября на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн-Мизенбах (Германия).

Это будет первая встреча почти за 3 месяца и уже двадцать четвертая по счету.

Последний раз союзники проводили переговоры в формате "Рамштайн" 13 июня 2024 года в Брюсселе.

Заседание традиционно возглавят глава Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун.

Среди других участников Контактной группы - представители оборонных ведомств из более чем 50 стран, которые оказывают военную помощь Украине в борьбе с широкомасштабной агрессией РФ.

Одной из главных тем "Рамштайна-24" будет укрепление ПВО.

Анонсируя заседание, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры постараются удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

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