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"Столкновение США и Китая неизбежно": эксперт прокомментировал вероятность нового конфликта

Даяна Швец
9 октября 2024, 14:54
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США вырастили на свою голову конкурента, у которого теперь появились большие геополитические амбиции.
'Столкновение США и Китая неизбежно': эксперт прокомментировал вероятность нового конфликта
Эксперт объяснил возможное столкновение в Азиатско-Тихоокеанском регионе / Главред

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев проанализировал, в каком случае Штаты столкнутся с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При условии, если США, например, допустят заморозку войны в Украине или поражение Киева, это приведет к усилению России и Китая. Свое мнение он высказал в интервью Главреду.

По мнению политолога, столкновение США и Китая неизбежно. Дело в том, что Соединенные Штаты, пока почивали на лаврах глобального гегемона, допустили ряд стратегических ошибок.

"Китай с легкой руки американцев превратился в мировую фабрику. В свое время Штаты решили, что гораздо проще торговать, например, виртуальными активами и интеллектуальной собственностью, а производством и промышленностью пусть занимаются китайцы. И не зря же появилась шутка о том, что Бог создал мир, а все остальное сделали китайцы", - объясняет эксперт.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

В то же время, как подчеркивает Золотарев, Китай принимал поддержку с благодарностью.

Он напоминает, что экономические реформы Дэн Сяопина начинались лишь с 28 млрд долларов от хуацяо (выходцы из Китая, живущие в других странах, - ред.). В свою очередь США, следуя доктрине Генри Киссинджера, решили, что среди двух гигантов - СССР и Китая - для сотрудничества надо выбрать именно Пекин.

Именно таким образом США вырастили на свою голову конкурента, у которого теперь появились большие геополитические амбиции.

"В Пекине давно говорят о биполярном мире, и ведут свою внешнюю политику достаточно последовательно и целенаправленно. Китай позиционирует ее так: КНР - это экономический рост, мир и процветание, а США - диктат и война", - вспоминает Золотарев.

Китай инфографика
Китай инфографика / Инфографика: Главред

Кроме этого, политолог приводит пример, как Китай работает с африканскими странами. Он вспоминает, что МВФ, когда выделяет деньги, выдвигает политические и социальные условия и достаточно жестко контролирует их соблюдение. А Пекин, в свою очередь, просто дает деньги, требуя соблюдения только технических моментов, таких как участие в проектах, например, китайских специалистов и подрядчиков. Китайцы инвестируют в инфраструктуру.

"И китайская дипломатия "чековой книжки" работает. Причем не только в Африке, но и в Европе. Вот Орбана у нас называют чуть ли не агентом Путина, однако сам он, скорее, больше делает ставку на Поднебесную и возможную победу Трампа. В подтверждение своих слов отмечу, что китайский завод BYD по производству электромобилей и гигантское предприятие, где делают аккумуляторы для электромобилей, строят именно в Венгрии. Даже мост Пупина через Дунай в Белграде построен на деньги китайцев", - говорит эксперт.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО и ось зла / Инфографика: Главред

Директор аналитического центра Третий сектор подытоживает, что все выше перечисленное - пример того, что китайцы за всем пристально следят и заходят туда, где брюссельские чиновники проявляют свою скупость.

"Китай предлагает более лояльные условия, и эта политика дает свой эффект: если декларацию саммита в Бюргенштоке (саммит по Формуле мира Украины в Швейцарии, - ред.) одобрили чуть менее 100 государств, то китайско-бразильскую инициативу, как утверждает Пекин, поддержали 110 стран", - резюмирует Золотарев.

"Подножки" Китая России - что известно

Что интересно, недавно "друзья" России выступили с критикой угроз Путина, в том же числе и Китай. В своем сообщении они предостерегли от угроз применения ядерного оружия против Украины.

Кроме этого, в октябре Китай может поставить точку в серьезном сотрудничестве с РФ. Банки Пекина могут полностью отказаться принимать платежи из страны-агрессора.

Недавно президент Тайваня предложил Китаю отобрать у России его исторические земли. Эксперт Разумный дал ответ, может ли Китай отобрать у РФ свои исторические земли.

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