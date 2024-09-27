Полный отказ: в октябре Китай может поставить точку в важном сотрудничестве с РФ

Уже с 12 октября банки в Китае могут полностью отказаться принимать платежи из страны-агрессора.

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Китайские банки могут прекратить сотрудничество с РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Банки Китая могут полностью прекратить сотрудничество с российскими кредиторами уже 12 октября. Об этом сообщили источники, вовлеченные в импорт и платежи, агентству Reuters.

Дело в том, что усложнить и сделать дороже для российских бизнесов операции с китайским юанем может приближение завершения действия лицензии США. Именно она позволяет осуществлять транзакции, связанные с основными элементами финансовой инфраструктуры России.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века видео дня В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Издание отмечает, что юань в среду достиг почти годового максимума по отношению к рублю. Он стал самой торгуемой иностранной валютой в Москве после того, как решение России отправить войска в Украину в феврале 2022 года повлекло масштабные западные санкции и ужесточение политики дедолларизации в России.

Импортеры опасаются, что проблемы с платежами между Россией и Китаем могут усугубиться. Для сомнений есть две причины:

Осторожность китайских банков относительно рисков вторичных санкций при сотрудничестве с российскими субъектами, попавшими под санкции США. Нежелание Центрального банка России продолжать поставлять юань через валютные свопы.

"Ситуация может измениться после 12 октября. Возможен резкий дефицит юаня или полный отказ китайских банков принимать платежи из России", - сказал агентству Reuters один из участников импорта.

Как сообщает агентство Reuters, платежи на миллиарды юаней задерживаются из-за того, что китайские государственные банки прекращают транзакции с Россией. Кроме этого, многие сделки сталкиваются с длительными задержками, повышенными логистическими расходами и большими агентскими комиссиями.

Осложняет ситуацию также и отказ российского подразделения австрийского Raiffeisen Bank International проводить платежи в Китай с сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Если торговля юанем на Московской бирже действительно прекратится, то не будет никакого биржевого ориентира для рубля. Котировки юаня будут формироваться по итогам торгов на межбанковском рынке, который абсолютно непрозрачен, подвержен манипуляциям и волатилен", - говорит собеседник Reuters.

Позиция Китая / Инфографика: Главред

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Как известно, вчера глава МИД Сибига встретился с китайской делегацией. Стороны сосредоточились на следующих шагах по развитию двусторонних отношений и торговли.

Кроме того, недавно стало известно, что Китай пошел на неожиданный шаг. Власти предостерегли от сотрудничества с Россией. Такие действия будут иметь негативные последствия для страны-агрессора, ведь в РФ китайские бренды автомобилей набирают популярность после выхода западных компаний из-за санкций.

Более того, на этой неделе китайские бронемашины заметили на фронте - это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине.

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