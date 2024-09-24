Бронемашины Китая заметили на фронте: на какой странный шаг впервые пошел Пекин

Российская оккупационная армия впервые за время полномасштабного вторжения применила в Украине китайские бронемашины ZFB-05.
Подтверждение опубликовал аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на один пророссийский Телеграм-канал.
"Китайские бронеавтомобили Hushi в зоне "сво" (так в РФ называют войну в Укране - ред.), - говорится в сообщении российского ресурса.
Что известно о китайских бронемашинах ZFB-05
ZFB-05 Xinxing (китайск: 新星; пиньинь: Xīnxīng; букв. "новая звезда") - китайский бронетранспортер, разработанный главным образом для сухопутных войск Народно-освободительной армии, Народной вооруженной полиции, полицейских сил, китайских миротворцев ООН и на экспорт, отмечает Википедия.
Эксперт BILD подтверждает, что опубликованные снимки являются подлинными. По его данным, это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине.
"Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которые Россия могла использовать", - подчеркнул Рёпке.
В свою очередь уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что около 60% иностранных комплектующих, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступает из Китая. Такое заявление он сделал в интервью Reuters.
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
"Если взять все обычные виды вооружения и посчитать иностранные комплектующие, то около 60% будут поступать из Китая. Мы имели длительные обсуждения с некоторыми производителями по этому поводу", - сказал Власюк.
"Я сказал бы, что самая большая проблема - это КНР", - добавил он.
По словам Власюка, ключевые детали, которые используются в системах наблюдения, беспилотниках и ракетах, также поставляются из США, Нидерландов, Японии и Швейцарии и других западных стран.
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По версии Forbes, смертоносная 72-я механизированная бригада украинская бригада может оказаться в окружении под Угледаром. Она совершила редкий подвиг - почти два года защищала город, однако теперь находится в опасности.
Эксперт Селезнев также предупреждает об опасном окружении ВСУ - Украина может потерять Угледар. Вариантов выхода ВСУ из этой ситуации с малыми потерями не так много - россияне продолжают наступление.
Кроме этого, ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово. Если встанет вопрос потери территорий или военных подразделений, войска будут отходить, но продолжать борьбу.
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