Бронемашины Китая заметили на фронте: на какой странный шаг впервые пошел Пекин

Бронеавтомобили Hushi из Китая зафиксированы в зоне российской агрессии в Украине.

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Китайские бронемашины впервые замечены на фронте / / Коллаж: Главред, Фото: Getty Images, фото: телеграм-канал

Российская оккупационная армия впервые за время полномасштабного вторжения применила в Украине китайские бронемашины ZFB-05.

Подтверждение опубликовал аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на один пророссийский Телеграм-канал.

"Китайские бронеавтомобили Hushi в зоне "сво" (так в РФ называют войну в Укране - ред.), - говорится в сообщении российского ресурса.

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Что известно о китайских бронемашинах ZFB-05 ZFB-05 Xinxing (китайск: 新星; пиньинь: Xīnxīng; букв. "новая звезда") - китайский бронетранспортер, разработанный главным образом для сухопутных войск Народно-освободительной армии, Народной вооруженной полиции, полицейских сил, китайских миротворцев ООН и на экспорт, отмечает Википедия.

Эксперт BILD подтверждает, что опубликованные снимки являются подлинными. По его данным, это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине.

"Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которые Россия могла использовать", - подчеркнул Рёпке.

В свою очередь уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что около 60% иностранных комплектующих, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступает из Китая. Такое заявление он сделал в интервью Reuters.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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"Если взять все обычные виды вооружения и посчитать иностранные комплектующие, то около 60% будут поступать из Китая. Мы имели длительные обсуждения с некоторыми производителями по этому поводу", - сказал Власюк.

"Я сказал бы, что самая большая проблема - это КНР", - добавил он.

По словам Власюка, ключевые детали, которые используются в системах наблюдения, беспилотниках и ракетах, также поставляются из США, Нидерландов, Японии и Швейцарии и других западных стран.

​ Позиция Китая в войне с РФ / Инфографика: Главред

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По версии Forbes, смертоносная 72-я механизированная бригада украинская бригада может оказаться в окружении под Угледаром. Она совершила редкий подвиг - почти два года защищала город, однако теперь находится в опасности.

Эксперт Селезнев также предупреждает об опасном окружении ВСУ - Украина может потерять Угледар. Вариантов выхода ВСУ из этой ситуации с малыми потерями не так много - россияне продолжают наступление.

Кроме этого, ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово. Если встанет вопрос потери территорий или военных подразделений, войска будут отходить, но продолжать борьбу.

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