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США переходят "красные линии" РФ: в FT раскрыли страхи Кремля и какой ответ готовят

Юлия Закрепа
24 сентября 2024, 11:55
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Кремль не раз угрожал агрессивным ответом на помощь Запада Украине.
США переходят 'красные линии' РФ: в FT раскрыли страхи Кремля и какой ответ готовят
США переходят "красные линии" РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: видео

В администрации президента США Джо Байдена заняли очень осторожную позицию относительно риска нарушения так называемых "красных линий" РФ.

В издании Financial Times отмечают, что в "России "опасаются, что, если они и дальше будут допускать эти маленькие шаги, то через два года они увидят прямые ракетные удары по Кремлю, если не найдут способ дать отпор".

По словам эксперта Александра Габуева из Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине, в распоряжении российской стороны есть целый набор инструментов - военные действия, ядерная угроза и гибридные угрозы.

видео дня

"Власти РФ не раз угрожали агрессивным ответом на помощь Запада Украине, однако не пошли дальше громких заявлений. Профессор Высшей школы экономики в Москве считает, что российский диктатор Владимир Путин не беспокоится о своем авторитете в глазах западной общественности", - говорится в сообщении.

В то же время страны Запада постепенно наращивают поддержку Киева.

"В прошлом году Великобритания, Германия и США согласились поставить Украине танки, несмотря на угрозы России. Первая партия истребителей F-16 прибыла в Украину в июне, а Москва поклялась в ответ нанести удары по аэродромам НАТО", - пишет издание.

Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

"Красные линии" РФ - что известно

Напомним, что Игорь Рейтерович заявил, что красные линии перечеркнуты, а Украина может предложить РФ "жест доброй воли". Операция украинских военных в Курской области важна для Украины по нескольким причинам. В первую очередь она окончательно нивелировала так называемые красные линии.

в ISW раскрыли, почему Путин не объявляет войну из-за "красных линий" РФ на Курщине. Операция в Курской области демонстрирует медлительность и нерешительность Кремля в вопросе реагирования на любую вероятную "эскалацию", однако Кремль до сих пор не желает объявлять состояние войны.

В Пентагоне предостерегли Украину о "красных линиях" в использовании F-16. Запад видит использование истребителей Украиной только в пределах ее суверенной территории. В то же время он отметил, что самолеты дадут "уникальный воздушный потенциал" нашей стране.

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