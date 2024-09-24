Зеленский в США сделал громкое заявление о завершении войны

Только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны", уверен президент.

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Зеленский сказал, что Путин "боится" Курской операции / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают.

В интервью ABC News глава государства сказал, в чем состоит суть плана победы и призвал союзников укреплять украинскую армию.

"План победы – это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно", - отметил он.

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"Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к окончанию войны", - заявил Зеленский.

Издание отмечает, что Зеленский неоднократно обращался к Соединенным Штатам и Великобритании с призывом снять ограничения на использование ракет большой дальности, которые они предоставили Украине для поражения целей в глубине России.

Просьба Зеленского появилась на фоне ожесточенных боев на востоке Украины, а также через несколько недель после операции Украины в Курской области России.

В интервью ABC News Зеленский сказал, что Путин "боится" Курской операции.

"Это правда. Он [Путин] очень боится. Почему – Потому что его люди увидели, что он не может защитить... всю свою территорию", - считает президент.

Зеленский добавил, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

План победы Зеленского - в чем суть

Президент Украины Владимир Зеленский представит главе Белого дома Джо Байдену план победы, пишет The Times.

По данным издания, план Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов:

запрос на западные гарантии безопасности, схожие с пактом о взаимной обороне, заключенным в рамках членства в НАТО;

продолжение операции Украины в Курской области России с целью получения территориального козыря;

запрос на "конкретные" современные виды вооружения;

международная финансовая помощь для украинской экономики.

Отметим, официально план Зеленского пока не обнародован.

Как известно, сейчас Зеленский находится с визитом в США и уже провел ряд двусторонних встреч.

Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

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