Зеленский в США сделал громкое заявление о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают.
В интервью ABC News глава государства сказал, в чем состоит суть плана победы и призвал союзников укреплять украинскую армию.
"План победы – это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно", - отметил он.
"Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к окончанию войны", - заявил Зеленский.
Издание отмечает, что Зеленский неоднократно обращался к Соединенным Штатам и Великобритании с призывом снять ограничения на использование ракет большой дальности, которые они предоставили Украине для поражения целей в глубине России.
Просьба Зеленского появилась на фоне ожесточенных боев на востоке Украины, а также через несколько недель после операции Украины в Курской области России.
В интервью ABC News Зеленский сказал, что Путин "боится" Курской операции.
"Это правда. Он [Путин] очень боится. Почему – Потому что его люди увидели, что он не может защитить... всю свою территорию", - считает президент.
Зеленский добавил, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".
План победы Зеленского - в чем суть
Президент Украины Владимир Зеленский представит главе Белого дома Джо Байдену план победы, пишет The Times.
По данным издания, план Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов:
- запрос на западные гарантии безопасности, схожие с пактом о взаимной обороне, заключенным в рамках членства в НАТО;
- продолжение операции Украины в Курской области России с целью получения территориального козыря;
- запрос на "конкретные" современные виды вооружения;
- международная финансовая помощь для украинской экономики.
Отметим, официально план Зеленского пока не обнародован.
Как известно, сейчас Зеленский находится с визитом в США и уже провел ряд двусторонних встреч.
Другие новости по теме:
- Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского
- Зеленский в США. Чем закончится визит президента и ждать ли "прорыва" в политике Байдена
- "Площадка для обеспечения безопасности": Зеленский встретился с Шольцом в США
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред