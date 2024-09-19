Представит 'План победы Украины': Зеленский на следующей неделе отправится в США - ОП

В Офисе президента отметили, что в ходе визита в США Зеленский встретится с Джо Байденом и кандидатами в президенты США Харрис и Трампом.

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Зеленский на следующей неделе встретится с Байденом, Харрис и Трампом / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в США где, в частности, проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и представит ему ранее анонсированный "План победы" Украины. Об этом сообщает Офис президента.

В Офисе президента сообщили, что во время визита Владимира Зеленского в США он выступит на Генеральной Ассамблее ООН, проведет встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, а также проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

"Владимир Зеленский проведет встречу с Президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему План победы. Глава Украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы", - добавили в ОП. видео дня

Кроме того, Зеленский также планирует встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис, членами Конгресса от обеих партий и 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

"План победы" Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил, что план победы Украины состоит из четырех основных пунктов и одного дополнительного, который будет актуальным после войны. В своем интервью для программы GPS на CNN он отметил, что этот план будет представлен президенту США Джо Байдену.

Зеленский отметил, что документ не содержит пункта о замораживании конфликта, развеяв распространенные слухи. Во время своего обращения 18 сентября президент также подтвердил, что планирует переговоры с партнерами по вооружению бригад и новых систем ПВО.

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко добавил, что ключевым элементом этого плана является разрешение партнеров наносить дальнобойные удары по территории России.

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