Представит 'План победы Украины': Зеленский на следующей неделе отправится в США - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в США где, в частности, проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и представит ему ранее анонсированный "План победы" Украины. Об этом сообщает Офис президента.
В Офисе президента сообщили, что во время визита Владимира Зеленского в США он выступит на Генеральной Ассамблее ООН, проведет встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, а также проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.
"Владимир Зеленский проведет встречу с Президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему План победы. Глава Украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы", - добавили в ОП.видео дня
Кроме того, Зеленский также планирует встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис, членами Конгресса от обеих партий и 45-м президентом США Дональдом Трампом.
Формула мира Зеленского
Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.
Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.
Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.
"План победы" Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил, что план победы Украины состоит из четырех основных пунктов и одного дополнительного, который будет актуальным после войны. В своем интервью для программы GPS на CNN он отметил, что этот план будет представлен президенту США Джо Байдену.
Зеленский отметил, что документ не содержит пункта о замораживании конфликта, развеяв распространенные слухи. Во время своего обращения 18 сентября президент также подтвердил, что планирует переговоры с партнерами по вооружению бригад и новых систем ПВО.
Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко добавил, что ключевым элементом этого плана является разрешение партнеров наносить дальнобойные удары по территории России.
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