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Зеленский презентует Байдену "план победы" Украины: что известно

Руслана Заклинская
13 сентября 2024, 17:39
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В мирном плане Украины "немного пунктов", каждый из которых "будет зависеть от решения Байдена, а не Путина", рассказал Владимир Зеленский.
Зеленский презентует Байдену 'план победы' Украины: что известно
Зеленский приоткрыл завесу над "планом победы" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретится в этом месяце с президентом США Джозефом Байденом. Главы государств обсудят украинский мирный план. Об этом Зеленский сообщил во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы - систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что такие войны, как война России против Украины, могут завершиться только двумя путями: или военное вытеснение армии агрессора, или дипломатия, которая будет гарантировать полное восстановление суверенитета и освобождение территорий от оккупации.

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"И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. И с этим могут помочь США. Если мы одинаково с нашим ключевым партнером хотим победы, то пакет победы, который я представлю президенту США, может проложить путь к надежному миру, к полной реализации формулы мира", - отметил глава государства.

Он также добавил, что в международном сообществе все еще существуют иллюзии относительно возможности диалога с Москвой или установления "красных линий", благодаря которым Россия якобы станет более склонной к компромиссу. Однако Зеленский подчеркнул, что для достижения справедливого мира необходимо уже сегодня гарантировать силу Украины.

"Если без иллюзий, если мы все хотим однажды услышать слова "наконец-то наступил справедливый мир в Украине", то мы уже сегодня должны слышать, что Украина стала крепкой для победы. Это зависит не только от нас, во многом - от мира", - подчеркнул президент.

В то же время Зеленский отказался раскрывать содержание мирного плана, но заявил, что там "немного пунктов", каждый из которых "будет зависеть от решения Байдена, а не Путина".

"Именно поэтому я действительно думаю, что это поможет. Я не могу дать стопроцентной гарантии, что это остановит Путина. Но это сделает Украину сильнее. И это, думаю, также подтолкнет Путина задуматься над тем, как остановить, завершить эту войну", - сказал глава государства.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

"План победы" Украины - что известно

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский планирует представить Соединенным Штатам свой план победы в войне с Россией. Политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что цель этого документа - добиться отмены ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России.

Зеленский также сообщил, что план победы Украины обсуждался во время встречи с делегацией Конгресса США. Он подчеркнул, что все детали плана будут переданы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

План победы Украины планировали презентовать перед вторым Саммитом мира. Его цель - заставить Российскую Федерацию вывести свои войска и прекратить войну.

Украина хочет провести второй мирный саммит в ноябре и пригласить туда Россию.

Как сообщал Главред, недавно Зеленский объявил о готовности "плана победы", который должен заставить Россию завершить войну путем дипломатии. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, план содержит четыре ключевых пункта: наступление на Курскую область, обеспечение глобальной безопасности, принуждение России к завершению войны и стабилизацию экономики Украины.

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