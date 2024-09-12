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Вице-президент Трампа призвал заморозить войну в Украине: у Зеленского отреагировали

Юрий Берендий
12 сентября 2024, 22:35
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В Офисе президента отметили, что несмотря от того, какой кандидат выиграет на выборах в США, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину.
Вице-президент Трампа призвал заморозить войну в Украине: у Зеленского отреагировали
У Зеленского отреагировали на заявления вице-президента Трампа / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Заявления вице-президента Дональда Трампа о необходимости заморозить войну России против Украины на тех территориях, которые сейчас контролируют стороны являются "предвыборным хайпом". Так отреагировал на слова Джей Ди Венса советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

"Упал уровень вообще глобального политического процесса. В нем нет сегодня аналитичности. Есть много спекулятивных информационных составляющих, потому что все хотят "хайпануть". Электоральный цикл - это момент, когда ты можешь на всем "хайпануть", - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента уверен, что после выборов позиция кандидатов претерпит кардинальные изменения. Михаил Подоляк подчеркнул, что независимо от того, кто у власти - демократы или республиканцы - Соединенные Штаты на институциональном уровне продолжат оказывать Украине всю необходимую поддержку.

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"Это объективный процесс этой войны. Он необратим. Субъективно - ты можешь давать любой комментарий. Мы здесь также можем дискутировать о финале войны. И он будет крайне негативный для России", - добавил он.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Что этому предшествовало

В подкасте Шона Райана кандидат на должность вице-президента от Трампа Джеймс Ди Вэнс заявил, что в случае избрания Дональда Трампа на второй срок, его администрация будет давить на Украину и ЕС, чтобы они согласились на невыгодные переговоры с Россией, фактически "заморозив" боевые действия. Команда Трампа считает, что оккупированные Россией украинские территории должны остаться под ее контролем, а Кремлю следует предоставить "гарантию", что Украина не будет вступать в НАТО.

Выборы в США - какова позиция Трампа по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 сентября в США состоялись дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис, где обсуждали и войну в Украине. Харрис выразила поддержку Киеву, тогда как Трамп дважды избегал четкого ответа, заявив лишь, что для Америки важно, чтобы война закончилась.

Даже Илон Маск, известный своей симпатией к Трампу, признал успешное выступление оппонентки, отметив в X (бывший Twitter), что Камала Харрис "превзошла ожидания".

Политолог Петр Олещук отметил, что для обоих кандидатов российско-украинская война остается второстепенным вопросом, а поддержка Харрис Путиным - лишь тактический ход. Трамп же старается избегать конкретики, чтобы не потерять поддержку различных групп избирателей, добавил Олещук.

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