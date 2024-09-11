Дебаты Харрис и Трампа: республиканец дважды уклонился от вопроса о победе Украины

В США состоялись дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.
Что сказал Трамп о войне России в Украине
Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп во время дебатов не дал четкого ответа о победе Украины в войне с РФ. Он лишь выразил желание, чтобы война завершилась, передает ABC News.
"Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни, потому что люди гибнут миллионами. Миллиарды денег тратятся на эту войну Америкой. Они не просят деньги у Европы в таком объеме" - сказал Трамп.
По его словам, у действующего президента США Джо Байдена "просто нет смелости требовать деньги у Европы, как я требовал у Европы для НАТО".
"Платите - или останетесь без помощи", - добавил Трамп.
Также он снова сказал о том, что "хорошо знает" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
"Я хорошо знаю Зеленского, я хорошо знаю Путина. Меня уважают. А Байдена не уважают. И за что его уважать, он за два года не звонил Путину. Если за меня проголосуют, я поговорю с одним президентом, поговорю с другим и война закончится.... Байден не знает, как общаться с Путиным. Миллионы людей гибнут, мы на пороге Третьей мировой войны", - заявил республиканец.
На вопрос ведущего дебатов о том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах США, чтобы война закончились и начались переговоры".
Кроме того, Трамп назвал Харрис "плохим переговорщиком" и обвинил ее в том, что будто бы после ее разговора с Зеленским в феврале 2022 года Путин принял решение о широкомасштабном вторжении в Украину.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Заявления Харрис о войне в Украине
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила о поддержке Украины в войне с Россией.
Она обвинила Трампа в заигрывании с диктаторами, а также заявила, что Трамп "сдался бы за 24 часа" после того, как возглавит страну.
"Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед", - сказала вице-президент.
"Он [Трамп] сдастся после того, как выиграет выборы. Я встречалась с Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину. Я поделилась с ним данными американской разведки о том, как он может защитить себя. Через несколько дней я поехала на восточный фланг НАТО в Польшу и Румынию. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину. Благодаря нашей поддержке, ПВО, боеприпасам, артиллерии, "Джавелинам", танкам "Абрамс", которые мы предоставили, Украина имеет возможность защищаться", - сказала Харрис.
"Мы понимаем важность НАТО, и того, что сделали, чтобы сохранить способность украинцев бороться за независимость. Иначе Путин сидел бы в Киеве и смотрел на остальную Европу, начиная с Польши", - добавила кандидат в президенты.
Харрис также подчеркнула, что США должны оставаться лидером, чтобы защищать международные права и правила.
Заявления Трампа о войне России и Украины
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Он в очередной раз подчеркнул свою способность прекратить боевые действия еще до нового года.
В частности, республиканец хочет позвонить в день инаугурации кремлевскому диктатору Путину и заставить его сесть за стол переговоров. Если он откажется - в течение 12 месяцев после вступления в должность США снизят цены на энергоносители вдвое, или больше.
"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", - подчеркнул он.
Трамп также заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах, поскольку считает, что они ослабляют доллар.
Кандидат-республиканец в президенты США также обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что Россия полномасштабно вторглась в Украину.
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