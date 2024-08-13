'Не было никаких шансов': Трамп назвал имя политика, которого считает виновным в войне

Кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что Россия полномасштабно вторглась в Украину.
Трамп в разговоре с миллиардером Илоном Маском во время трансляции заявил, что Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был не Джо Байден. Мол, его дружеские отношения с диктатором могли бы предотвратить конфликт.
"Я очень хорошо ладил с Путиным, и он уважал меня", - высказался Трамп.
По его словам, он неоднократно говорил с кремлевским "фюрером" об Украине, предостерегал от вторжения и просил не делать этого.
"Знаете, Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов, что Путин когда-нибудь вторгнется. А когда я ушел, они начали формировать большие армии на своей границе с Украиной. Правильно?", высказался Трамп.
Трамп также заявил, якобы тогда подумал, что РФ делает это для того, чтобы "договориться". По словам политика, он понимает Владимира Путина и главу Северной Кореи Ким Чен Ына, которые с недоверием относятся к нынешнему руководству США - как к Байдену, так и кандидату в президенты от демократов Камалой Харрис.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Напомним, что у Трампа заговорили о "приемлемом мире" в Украине. Напарник кандидата в президенты США Джей Ди Вэнс, комментируя войну РФ против Украины, заявил о необходимости "принести мир" в этот регион.
Джо Байден ответил, что будет, если Трамп проиграет выборы. Он сообщил, что "совсем не уверен" в мирной передаче власти, если Дональд Трамп проиграет выборы в президентской гонке 2024 года.
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