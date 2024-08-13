'Не было никаких шансов': Трамп назвал имя политика, которого считает виновным в войне

Трамп неоднократно говорил с кремлевским диктатором об Украине и предостерегал его.

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Трамп раскрыл, кто виноват в войне / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, ua.depositphotos.com

Кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что Россия полномасштабно вторглась в Украину.

Трамп в разговоре с миллиардером Илоном Маском во время трансляции заявил, что Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был не Джо Байден. Мол, его дружеские отношения с диктатором могли бы предотвратить конфликт.

"Я очень хорошо ладил с Путиным, и он уважал меня", - высказался Трамп.

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По его словам, он неоднократно говорил с кремлевским "фюрером" об Украине, предостерегал от вторжения и просил не делать этого.

"Знаете, Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов, что Путин когда-нибудь вторгнется. А когда я ушел, они начали формировать большие армии на своей границе с Украиной. Правильно?", высказался Трамп.

Трамп также заявил, якобы тогда подумал, что РФ делает это для того, чтобы "договориться". По словам политика, он понимает Владимира Путина и главу Северной Кореи Ким Чен Ына, которые с недоверием относятся к нынешнему руководству США - как к Байдену, так и кандидату в президенты от демократов Камалой Харрис.

Напомним, что у Трампа заговорили о "приемлемом мире" в Украине. Напарник кандидата в президенты США Джей Ди Вэнс, комментируя войну РФ против Украины, заявил о необходимости "принести мир" в этот регион.

Джо Байден ответил, что будет, если Трамп проиграет выборы. Он сообщил, что "совсем не уверен" в мирной передаче власти, если Дональд Трамп проиграет выборы в президентской гонке 2024 года.

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