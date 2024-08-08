Мирная передача власти под вопросом: Байден ответил, что будет, если Трамп проиграет выборы

Джо Байден оценил угрозу, которая исходит от бывшего президента США и ныне кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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Байден не уверен, что передача власти в США пройдет мирно, если Трамп проиграет / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Президент США Джо Байден заявил, что "совсем не уверен" в мирной передаче власти, если Дональд Трамп проиграет выборы в президентской гонке 2024 года.

Байден дал первое интервью с момента объявления о том, что он не будет бороться за переизбрание на пост президента. В ходе беседы с главным корреспондентом CBS News, он затронул угрозу, которая исходит от бывшего президента США и ныне кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

На вопрос, уверен ли он в том, что в январе 2025 года произойдет мирная передача власти, Байден ответил, что "нет".

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"Если Трамп проиграет, я совсем не уверен. Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он имеет это в виду, когда говорит: "Если мы проиграем, будет кровопролитие, это будут украденные выборы", - сказал действующий глава Белого дома.

"Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных исполнительных округах, где люди подсчитывают голоса", - добавил Байден.

Выборы в США 2024 - последние новости

2 августа в США состоялось голосование, во время которого демократы выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению Демократической партии, этим кандидатом стала вице-президент Камала Харрис.

Кандидатура Харрис на пост президента США появилась после того, как 21 июля президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Тогда Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата от демократов.

Согласно опросу опрос CBS News, кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента на выборах США Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1%.

Отмечается, что Харрис поддерживают 50%, Трампа - 49%.

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

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