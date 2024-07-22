Байден вышел из президентской гонки: в Politico раскрыли, как он пришел к решению

Сообщение Байдена о выходе из предвыборной гонки стало сюрпризом для большинства сотрудников Белого дома.

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Джо Байден отказался от битвы за Белый дом с Трампом / Коллаж: Главред, фото: Белый дом

В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу за кресло в Белом доме. Издание Politico рассказало, что делал Байден перед тем, как принять это решение.

Президент США Джо Байден находился в своем доме на побережье штата Делавэр. Там он лечится от коронавируса. В субботу вечером Байден дал понять небольшой группе близких помощников, что "он готов к альтернативному финалу".

Издание пишет со ссылкой на источники, что Байден провел последние несколько дней, консультируясь со своими старшими помощниками, которые пытались определить путь к победе на выборах в США в ноябре.

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По словам собеседников издания, ведущие советники Майк Донилон и Стив Рикетти присутствовали в городе Рехобот во время обсуждения прекращения кампании Байдена, а также заместитель руководителя штаба Анни Томасини и Энтони Бернал, старший советник первой леди Джилл Байден.

Решение вызвало волну активности в воскресенье. Байден отдельно позвонил вице-президенту Камале Харрис, главе штаба Джеффу Зинтсу и главе кампании Джен О'Мелли Диллон, чтобы уведомить их. Затем он провел телефонный разговор с другими старшими советниками в Белом доме и перед тем, как публично объявить о планах отказаться от выдвижения своей кандидатуры.

Сообщение Байдена о выходе из предвыборной гонки стало сюрпризом для большинства других сотрудников Белого дома, поскольку они не видели никаких признаков того, что он пересматривает свое участие в выборах.

В настоящее время Зинтс руководит большей частью коммуникации в обеспокоенной администрации, проводя телефонные разговоры как с членами Кабинета министров, так и с высокопоставленными сотрудниками Белого дома.

Утром 22 июля Зинтс планирует провести телефонный разговор со всеми сотрудниками Белого дома, а также разговор с назначенными лицами по всей исполнительной ветви власти.

Байден официально объявил о своем выходе из президентской гонки

21 июля президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу за кресло в Белом доме. В соцсети Х он опубликовал письмо, в котором заявил о соответствующем решении.

Байден заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока. Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

17 июля стало известно, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19. Он заявил, что будет находиться в изоляции до выздоровления.

Ранее Байден заявил, что выйдет из президентской гонки только при условии, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

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