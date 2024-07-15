Байден обратился к нации после покушения на Трампа: что сказал президент США

Глава Белого дома призвал американцев "к голосованию, а не к насилию".

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Джо Байден обратился к нации из-за покушения на Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Он подчеркнул в своей речи необходимость "снизить температуру" в политике и призвал граждан США разрешать политические разногласия исключительно на выборах.

"Я хочу поговорить с вами сегодня вечером о необходимости снизить температуру в нашей политике и помнить, что когда мы не согласны, мы не враги, мы соседи, мы друзья, коллеги, граждане и, что самое главное, мы соотечественники-американцы. Мы должны стоять вместе. Стрельба на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании призывает всех нас сделать шаг назад, оценить, где мы находимся и как нам двигаться дальше", - сказал глава Белого дома в своем обращении.

По его словам, разногласия неизбежны, но "политика никогда не должна быть буквальным полем битвы или полем убийств".

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"Сила изменить Америку всегда должна быть в руках народа, а не в руках потенциального убийцы", - добавил Байден.

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По его словам, "в Америке нет места какому-либо насилию".

Байден также призвал американцев "к голосованию, а не к насилию".

Покушение на Трампа

14 июля на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания произошла стрельба - стрелок выпустил пулю в сторону экс-президента США, когда тот стоял на трибуне. Пуля задела ухо и пролетела возле головы Трампа. Также сообщалось, что в результате стрельбы погиб один человек, еще один - получил ранения.

Политика немедленно эвакуировали с места происшествия, а самого стрелка ликвидировали.

Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания. При этом отмечается, что пока его мотивы непонятны.

Байден осудил нападение, призвав американцев объединиться против насилия.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа и подчеркнул, что такому насилию нет оправданий.

После покушения на Трампа ему начали прогнозировать гарантированную победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

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