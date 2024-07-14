"Этому нет оправданий": Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа

Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления и выразил соболезнования близким участника митинга, который погиб в результате стрельбы.

https://glavred.info/world/etomu-net-opravdaniy-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-posle-pokusheniya-na-trampa-10580603.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа и подчеркнул, что такому насилию нет оправданий. Об этом Зеленский написал в соцсети X.

"С ужасом узнал о стрельбе по бывшему Президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать", - отметил глава Украинского государства.

Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления, а также выразил соболезнования близким участника митинга, который погиб в результате стрельбы.

видео дня

"Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения - участника митинга. Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого сильнее", - подчеркнул Зеленский.

Покушение на Дональда Трампа - что известно

Напомним, Дональда Трампа пытались убить во время митинга в Пенсильвании. Он упал на сцене после того, как началась стрельба. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы и задела ухо, экс-президенту США оказали помощь в медучреждении. В результате стрельбы погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

Стрелок сидел на крыше производственного завода более чем в 119 метрах от сцены. После стрельбы он был ликвидирован. ФБР считает стрельбу попыткой убийства Трампа.

Стало известно имя того, кто стрелял в экс-президента США. Нападавшим оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс, пишет New York Post со ссылкой на источники. Сообщается, что он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания, при этом отмечается, что пока его мотивы непонятны. Мужчину, который стрелял в Трампа, застрелили снайперы Секретной службы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред