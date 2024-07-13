На Днепропетровщине враг атаковал дронами спасателей, которые тушили пожар

Россияне продолжают подло и дерзко атаковать Украину не только артиллерией и ракетами, но и дронами. 13 июля российские дроны ударили по спасателям на Никопольщине, которые выехали на тушение пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В результате этой атаки повреждения получил один из спасателей, также был поврежден пожарный автомобиль.
"Днем произошел пожар сухой травы, который возник в селе Капуловка Покровской сельской территориальной общины Никопольского района. На место направлены работники местной пожарной команды и пожарных-спасателей города Никополь. Во время тушения враг направил дроны-камикадзе по спасателям", - говорится в сообщении ГСЧС.видео дня
Атаки ВСУ по россиянам
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв и вспыхнул пожар на газораспределительной сети вблизи Алушты. Об этом сообщали в сети местные жители.
Также ранее стало известно, что для освобождения временно оккупированного страной-агрессором РФ Крыма необходимо уничтожить Керченский (Крымский) мост, поскольку он - ключевой логистический объект врага. Такое мнение высказал вице-адмирал Алексей Неижпапа.
Ранее стало известно, что 2 июля у российских оккупантов на территории захваченного Крымапроизошел жесткий пожар.
Также читайте больше новостей о войне:
- Почему Запад не увеличит поддержку Украины после атаки на Охматдет
- Удары по военному аэродрому, подстанциям и нефтебазе РФ: детали атаки СБУ и ГУР
- РФ работает над модернизацией атак по Украине: Коваленко назвал возможные угрозы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред