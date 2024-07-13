На Днепропетровщине враг атаковал дронами спасателей, которые тушили пожар

На Никопольщине 13 июля российские дроны ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар.

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Дроны атаковали спасателей / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Россияне продолжают подло и дерзко атаковать Украину не только артиллерией и ракетами, но и дронами. 13 июля российские дроны ударили по спасателям на Никопольщине, которые выехали на тушение пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате этой атаки повреждения получил один из спасателей, также был поврежден пожарный автомобиль.

"Днем произошел пожар сухой травы, который возник в селе Капуловка Покровской сельской территориальной общины Никопольского района. На место направлены работники местной пожарной команды и пожарных-спасателей города Никополь. Во время тушения враг направил дроны-камикадзе по спасателям", - говорится в сообщении ГСЧС. видео дня

Атаки ВСУ по россиянам

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв и вспыхнул пожар на газораспределительной сети вблизи Алушты. Об этом сообщали в сети местные жители.

Также ранее стало известно, что для освобождения временно оккупированного страной-агрессором РФ Крыма необходимо уничтожить Керченский (Крымский) мост, поскольку он - ключевой логистический объект врага. Такое мнение высказал вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Ранее стало известно, что 2 июля у российских оккупантов на территории захваченного Крымапроизошел жесткий пожар.

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