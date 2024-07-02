В Севастополе горит база оккупантов: "губернатор" придумал глупую отмазку

В оккупированном Севастополе может гореть воинская часть, где расположилась бригада морской пехоты РФ.

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В оккупированном Севастополе горит база оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Крымский ветер

У российских оккупантов на территории захваченного Крыма жесткий пожар. В небо подымается густой столб черного дыма. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Известно, что сильный пожар начался в микрорайоне Казачьей бухты оккупированного Севастополя. По предварительным данным, горит воинская часть, где расположилась 810-я бригада морской пехоты РФ.

Что говорят оккупанты

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне этого начал придумывать отмазки. Он утверждает, что россияне якобы проводят тренировки со стрельбами из разного оружия.

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"Ориентировочно до 21.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе все спокойно", - написал он.

Взрывы в Крыму - что известно об ударах по Севастополю

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк высказал свою позицию относительно возможности украинских сил уничтожить новейший российский комплекс С-500 в захваченном Крыму. Он отметил, что сейчас продолжается активная работа по нейтрализации систем ПВО страны-агрессора в Крыму.

Дальнейшие атаки Воздушных сил ВСУ на вражеские средства противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму могут сделать полуостров неблагоприятным для использования российской армией в качестве базы, в отчете Института изучения войны (ISW).

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в оккупированном РФ Крыму нет никаких "пляжей", "туристических зон" или других символов "мирной жизни".

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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