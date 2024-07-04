Киев атаковали дроны: все "Шахеды" сбиты на подступах к столице

К Киеву беспилотники приближались волнами и по разным направлениям.

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В КГВА рассказали об отражении атаки дронов прошлой ночью / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

В ночь на 4 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами. Все ударные беспилотники противника были уничтожены на подступах к столице.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, к Киеву беспилотники приближались волнами и по разным направлениям.

"Очередная воздушная атака противника. На этот раз – исключительно с применением БпЛА. Противник запустил свои дроны с территории Курской области России", - говорится в сообщении.

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Благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до Киева не долетел.

"Силами и средствами ПВО БПЛА врага были уничтожены на подступах к столице", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

В Киеве обошлось без жертв и разрушений. Жизнедеятельность города не нарушена.

Атаки дронов - последние новости

За июнь 2024 российские оккупанты применили 328 дрона-камикадзе Shahed-131/136, из которых 311 было сбито. Периодичность применения Shahed-131/136 представляла собой в течение июня: за первую неделю - 171 дрон-камикадзе, за вторую неделю – 54, за третью – 58, за четвёртую - 45.

Тем временем китайские и российские компании решили скопировать иранский ударный беспилотник Shahed и сейчас работают над разработкой дрона, пишет агентство Bloomberg.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили уничтожение склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры в Краснодарском крае страны-агрессора России. Удар произошел в ночь на 21 июня.

Предоставление России ударного беспилотника типа Shahed будет означать углубление поддержки России Пекином, несмотря на неоднократные предупреждения США и их союзников.

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