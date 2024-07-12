РФ работает над модернизацией атак по Украине: Коваленко назвал возможные угрозы

Сейчас враг отрабатывает различные варианты с траекториями, пытается выяснить, какая комбинация для ракет может быть наиболее эффективной, говорит Коваленко.

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РФ работает над усовершенствованием атак по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

В ближайшее время уровень ракетных обстрелов Украины скорее всего сохранится таким, каким он был на протяжении предыдущих месяцев. Армия страны-агрессора России не оставляет намерений атаковать Киев с воздуха и, вероятно, работает над усовершенствованием своих атак. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для ТСН.ua.

"Время от времени враг может осуществлять крупные обстрелы. Такие сейчас фиксируются раз в месяц. Такие, которые были 1 июня, 8 июля. Но в среднем каждые от 2 до 5 дней они будут наносить удары меньшим количеством ракет. Речь идет о 5-10-15 единиц", - говорит Коваленко.

По его словам, в промежутках между этими атаками будут одиночные удары по всей территории Украины с использованием ракет Х-59, Х-69, Х-31, "Искандеров".

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"С соответствующей периодичностью будут использовать дроны-камикадзе Shahed-136. Основные задачи для них - повреждение аэродромов, энергетической инфраструктуры и других объектов", - добавляет эксперт.

Он также напомнил, что вчера, 11 июля, некоторые из мониторинговых Telegram-каналов сообщали, что в направлении Киева из России летел один дрон-камикадзе.

"Возможно, враг выясняет то, как после удара 8 июля за эти дни было изменено местоположение средств противовоздушной обороны, - предполагает Коваленко.

Военный эксперт рассказывает, что этим дроном оккупанты могли "прощупывать" именно локации наших ПВО.

"Сейчас враг отрабатывает различные варианты с траекториями, пытается выяснить, какая комбинация для ракет может быть наиболее эффективной, какая траектория, по какому принципу их запускать. Удар 8 июля был достаточно эффективным, если его сравнивать с другими, которые наносили российские оккупанты ранее. Сейчас они занимаются тщательным расчетом и анализом таких ударов", - продолжает он.

Коваленко отмечает, что россияне обстреливают преимущественно теми ракетами, которые произвели.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетные атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на пятницу, 12 июля, ударила по Украине ракетами и дронами. Основным направлением, в котором целились российские захватчики, был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Только за первую треть июля Россия применила по Украине 73 средства поражения, из которых было сбито 49, сообщил OSINT-аналитик Александр Коваленко.

Кроме того, днем, 8 июля, РФ нанесла массированный комбинированный ракетный удар по территории Украины. Тогда российские оккупанты нанесли удар по жилому дому и СТО в Днепре, по Покровску Донецкой области, по "Охматдету", в Днепровском районе Киева было повреждено многоэтажное здание медцентра.

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