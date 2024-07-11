'Шокирован ударом по Охматдету' - летчик РФ передал Украине секретные документы

После удара по детской больнице Охматдет российский летчик был поражен зверством РФ и передал Украине секретные документы и данные о командирах.

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Летчик РФ передал секретные документы украинцам после удара России по Охматдету / коллаж: Главред, фото: Информационное сопротивление, УНИАН

Российский летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии передал украинской разведке важные документы о руководстве и личном составе своей дивизии. Сделал он это, когда увидел зверства летчиков РФ после удара по детской больнице Охматдет. Об этом сообщает Информационное сопротивление.

Как сообщили в разведке, летчик обратился к украинским спецслужбам через официальный чатбот Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он заявил, что не разделяет мнения своего командования и не может перенести то, что его заставляют наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. видео дня Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Летчик передал важные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. После первичного изучения этой документации, украинские специалисты определили, что данные являются очень ценными.

"Среди предоставленной информации есть данные по старшему офицерскому составу, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей. Особую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии", - говорится в сообщении разведчиков.

Издание также опубликовало частные фотографии с празднования назначения начальника штаба 52-й дивизии полковника Ильи Корякина на должность начальника штаба 22-й дивизии в ресторане "Неаполь" в городе Энгельс Саратовской области. На фотографиях зафиксировано более 30 человек командного состава подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации ВКС РФ.

Удары России по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 июля во Львове прощаются с детским врачом Светланой Лукьянчик. 30-летняя нефролог погибла в результате российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" 8 июля. Прощание проходит в Гарнизонном храме Львова, о чем сообщил мэр города Андрей Садовый.

Утром 8 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев и другие города Украины. В результате удара обломки ракет в Шевченковском районе столицы существенно повредили многоэтажку. Во время разбора завалов дома, где был полностью разрушен подъезд, нашли тела трех человек, среди которых двое детей, сообщила уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Во время удара по Киеву и другим городам Украины 8 июля Россия применила новую опасную тактику, пытаясь нанести как можно больший ущерб. Оккупанты сделали так, чтобы ракеты и дроны, которые они запускали, было труднее обнаружить, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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