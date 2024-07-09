Государство полностью отстроит "Охматдет": работы начинаются уже сейчас - Шмыгаль

Государство начинает полное восстановление "Охматдета" после ракетного удара по медучреждению / Колаж: Главред, фото: Денис Шмыгаль

Министерства здравоохранения, экономики и финансов после атаки страны-агрессора России на детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, в результате которой разрушены и повреждены часть корпусов, получили распоряжение о запуске процесса восстановления медучреждения.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, 9 июля из резервного фонда государственного бюджета направляют 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете". В дальнейшем же власти планируют увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления заведения.

Кроме этого получат денежную помощь те семьи с детьми, которые пострадали от вчерашней атаки. Вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10800 гривен на каждого члена семьи.

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"Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов. Такие локации уже найдены. Это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. Предоставляем соответствующее поручение о начале перемещения", - отчитался Шмыгаль.

Он также поблагодарил неравнодушных и специалистов, которые помогали бороться с последствиями российского террора и сообщил, что вчера, 8 июля, за несколько часов через платформу United24 удалось собрать 100 миллионов гривен в пользу "Охматдета". Эти средства также направят на восстановление детской больницы.

Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Ракетный удар РФ по больнице "Охматдет" - последние новости

Утром 8 июля во время массированной атаки на Украину страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по главной детской больнице страны в Киеве "Охматдет". Президент Владимир Зеленский прокомментировал это преступление РФ и назвал циничными заявления представителей РФ о том, что по больнице якобы ударила украинская зенитная ракета.

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Впоследствии Служба безопасности Украины обнародовала доказательства, свидетельствующие о том, что страна-агрессор Россия ударила по диагностически-лечебному учреждению для детей в Киеве ракетой Х-101, и что этот удар был преднамеренным.

Только 9 июля были завершены аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве после российского ракетного удара в понедельник. На этой локации погибли 2 человека, еще 32 получили ранения.

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