Под завалами нашли тело мальчика: в Киеве выросло число жертв ракетного удара РФ

В Киеве выросло число выросло число жертв и пострадавших в результате российского ракетного удара утром 8 июля. Во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе города обнаружено тело мальчика.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, по состоянию на утро 9 июля количество пострадавших в столице Украины возросло до 117 человек, среди погибших - четверо детей. Накануне сообщалось о 82 пострадавших.
До сих пор продолжается ликвидация последствий на трех локациях. К работам на местах происшествия привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГосЧС.
"По состоянию на утро в Киеве в результате ракетного удара 27 погибших и 117 пострадавших. Среди погибших четверо детей", - сказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Массированный ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
Утром 8 июля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар - под ударом РФ была вся Украина. В Киеве ракетами было повреждено здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет.
Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.
По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.
Все подробности ракетного удара по Киеву утром 8 июля 2024, читайте в материале: В Киеве и области – мощные взрывы: РФ ударила по детской больнице, много пострадавших.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Евгений Ерин заявил, что ракетные атаки ВС РФ являются демонстрацией очередных преступлений Москвы, и россияне почувствуют на себе ответ.
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