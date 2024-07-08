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"Ответ будет": в ГУР пообещали отомстить РФ за кровавые удары по больницам

Алексей Тесля
8 июля 2024, 16:03
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Будут уничтожаться вражеские объекты, которые могут наносить ущерб населению, говорит Евгений Ерин.
ГУР
В ГУР отреагировали на удары РФ по больницам / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/ndslohmatdyt, ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Евгений Ерин прокомментировал массированный удар РФ, в результате которого российские ракеты ударили по больницам в Киеве.

Ракетные атаки ВС РФ являются демонстрацией очередных преступлений Москвы, и россияне почувствуют на себе ответ, который обязательно будет, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Я могу сказать уверенно только одно — ответ будет. Мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы одержать победу над врагом и уничтожить все вражеские объекты, которые могут наносить ущерб населению нашей страны", — подчеркнул представитель ГУР.

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Он уверен в том, что враг не остановится ни перед чем, чтобы запугать украинцев и нанести как можно больше разрушений.

"С военной стороны они не имеют никакого смысла, однако сильно влияют на настроения населения", — добавил Ерин.

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Позднее стало известно, что в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. В результате атаки РФ 4 погибших, еще 3 травмированы, произошло частичное разрушение здания.

Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.

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