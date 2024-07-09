В Киеве выросло число жертв удара РФ: в "Охматдете" завершен разбор завалов

В Шевченковском районе Киева спасатели достали из-под завалов дома, разрушенного российским ракетным ударом, тела погибших.
"Тело еще одной женщины только что достали спасатели из-под завалов дома на Сырце. Уже 11 погибших в этом доме", - написал Кличко в Telegram.
Ранее утром он сообщал, что спасатели достали из-под завалов разрушенного российским ракетным ударом дома в Шевченковском районе тела ещё двух женщин.
Как уточнили в ГСЧС, из-под завалов дома достали тело еще одной жертвы. Общее число погибших в этом доме увеличилось до 12 человек.
Завершен разбор завалов в больнице "Охматдет"
Завершены аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве после российского ракетного удара в понедельник, на этой локации погибли 2 человека, еще 32 получили ранения, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Аварийно-спасательные работы на территории Охматдета в Киеве завершены. Вследствие атаки рф на этой локации 2 человек погибло, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей", - написал Клименко.
Что такое Охматдет
Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине.
В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.
Как уточнили в Киевской городской военной администрации, по состоянию на 12:15, в результате ракетного удара РФ в Киеве погиб 31 человек, пострадали 117 человек.
Ракетный удар по "Охматдету" - последние новости
В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.
По итогу аварийно-спасательных работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве после российского ракетного удара в понедельник, стало известно о том, что погибли 2 человека, еще 32 получили ранения.
Как уточнили в Нацполиции, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей
Минобороны России отреагировало на кровавые последствия своих ракетных ударов по гражданским объектам Киева, в частности по детской больнице "Охматдет", и других городов в понедельник, 8 июля. Всю вину в убийстве гражданского населения Россия, естественно, переложила на украинскую ПВО.
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