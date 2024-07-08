"Выродки из Кремля": Зеленский резко отреагировал на удар РФ по "Охматдету"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве в понедельник, 8 июля.
Он назвал циничным заявления представителей РФ о том, что по больнице якобы ударила украинская зенитная ракета. Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с Дональдом Туском в Варшаве.
"Какой цинизм снова демонстрируют выродки из Кремля в том, что "это работала украинская ПВО", - сказал он.
Президент поблагодарил всех украинцев, которые выкладывают видео, где видно прямой ракетный удар РФ, в результате которого были ранены и убиты многие украинцы.
"Бесспорно, мы ответим этим извергам из России", - отметил также он.
Вместе с тем глава государства добавил, что необходима работа по привлечению к ответственности Россию за террор и диктатора Владимира Путина за приказы наносить удары.
"На все, что с ней пытаются обсуждать о мире, Россия отвечает ударами по домам и по больницам. Именно поэтому, мы можем только принудить Россию к миру. Только вместе мы можем это сделать. Каждый в мире, кто действительно хочет мира. Для этого нужна достаточная поддержка и нужно достаточной решимости и совместные действия", - резюмировал Зеленский.
Что такое Охматдет
Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине.
В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.
Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости
В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.
Позднее стало известно, что в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. В результате атаки РФ 4 погибших, еще 3 травмированы, произошло частичное разрушение здания.
Минобороны России отреагировало на кровавые последствия своих ракетных ударов по гражданским объектам Киева, в частности по детской больнице "Охматдет", и других городов в понедельник, 8 июля. Всю вину в убийстве гражданского населения Россия, естественно, переложила на украинскую ПВО.
Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.
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