'Вероятно российская ракета' - в ООН сомневаются, ударила ли РФ по Охматдету

По данным ООН 8 июля "вероятно" именно российская ракета прямым попаданием попала в детскую больницу Охматдет.

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В ООН заявили, что скорее всего в Охматдет попала российская ракета / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ООН сообщили, что "вероятно" в детскую больницу "Охматдет" попала именно российская ракета, а не обломки после работы украинского ПВО. Об этом заявила во вторник глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль, ссылаясь на собственный анализ, сообщает Reuters.

"Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница пострадала от прямого попадания (российской ракеты - ред.), а не получила повреждения от системы перехвата", - сказала она.

Также глава мониторинговой миссии при ООН сообщила, что в понедельник посетила вместе с коллегами место прилета, но окончательно не смогла сделать вывода, действительно ли это была ракета россиян. Однако она заявила, что "ракета, похоже, была запущена Российской Федерацией".

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В свою очередь Служба безопасности Украины сообщила, что именно Россия запустила по детской больнице стратегическую крылатую ракету Х-101.

Что такое Охматдет Охматдет (сокращенно от "охрана материнства и детства") - многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую атаковали россияне крылатыми ракетами 8 июля.

"На месте трагедии найдены соответствующие доказательства, среди которых - обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером, а также часть руля этой же ракеты", - сообщили в СБУ.

Российская атака на Украину 8 июля

Напомним, Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве в понедельник, 8 июля.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты ударили ракетой по крупнейшей детской больнице в Европе - Охматдет. Там проходили лечение сотни детей из разных частей страны и даже мира. В секунду эти детки остались без помощи. Некоторые страны предложили свою помощь и пообещали взять детей к себе на лечение.

Мы писали, что в Украине внезапно увеличилось количество жертв и пострадавших в результате ракетной атаки 8 июля. Детали рассказали спасатели.

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