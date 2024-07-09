"Будет принято решение": Столтенберг отреагировал на ракетный удар РФ Украине 8 июля

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил масштабный ракетный удар РФ по Украине утром в понедельник, 8 июля, и пообещал, что будет принято решение о дальнейшей поддержке нашей страны.
Перед встречей с главой Пентагона Ллойдом Остином, Столтенберг отметил, что страна-агрессор Россия продолжает свою жестокую войну в Украине, говорится на сайте Министерства обороны США.
"Только сегодня мы стали свидетелями ужасных ракетных атак на украинские города, в которых погибли невинные гражданские лица, в том числе дети. Я осуждаю эти ужасные атаки. Во время саммита мы примем решение о дальнейшем усилении нашей поддержки Украины", - сказал генсек НАТО.
По его словам, Россия должна понять, "что она не может нас "переждать".
"Они должны сесть за стол переговоров и принять решение, в котором Украина будет преобладать как суверенное независимое государство", - отметил Столтенберг.
Глава Альянса также поблагодарил Остина за вклад в укрепление НАТО и транстлантического партнерства, в частности - за лидерство в Контактной группе по поддержке Украины с участием более 50 государств.
"Формат Рамштайна был чрезвычайно важным. Он действительно изменил ситуацию и позволил нам всем предоставить беспрецедентную поддержку Украине. Этого бы не произошло без вашего сильного лидерства в вопросе поддержки Украины", - добавил генсек НАТО.
По его словам, события в Украине демонстрируют, что вопрос безопасности выходит далеко за пределы региона и является глобальной проблемой. С учетом этого факта на саммите НАТО также будут присутствовать лидеры азиатско-тихоокеанских партнеров - Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.
"Это позволит рассмотреть пути реагирования на поддержку, которую Кремль получает от Ирана, Северной Кореи, Китая в его незаконной агрессивной войне против Украины", - добавил Столтенберг.
Саммит НАТО 2024 - что о нем известо
Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.
Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.
Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.
Массированный ракетный удар по Украине 8 июля
Утром 8 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, на территории РФ был отмечен взлет российского МиГ 31-К. Шесть российских бортов Ту-95 пустили из Каспия по Украине крылатые ракеты Х-101.
Под ударом РФ была вся Украина. В Киеве ракетами было повреждено здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет.
Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.
Были прилеты по энергетическим объектам столицы.
По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.
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