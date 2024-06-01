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До инфаркта Путина или обессиливания РФ: военный эксперт сказал, сколько еще продлится война

Алёна Воронина
1 июня 2024, 04:10
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Но стоит учитывать, что у Украины также могут закончиться силы, ведь в РФ мобилизационный потенциал в 7 раз выше, говорит израильский военный эксперт.
Украинские военные, Сергей Ауслендер
Израильский военный эксперт сказал, сколько еще продлится война/ коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скрин

Страна-агрессор Россия может вести войну в таком режиме, как сейчас, еще очень долго. Военной техники, по некоторым оценкам, российским оккупантам хватит на 1,5-2 года.

А вот людей в РФ не будут жалеть и беречь. Такое мнение высказал журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер в интервью Главреду.

"Россия в таком режиме может вести войну еще очень долго, буквально годами. Собирать людей, военную технику, проводить наступления. Выдыхаться, останавливаться, снова насобирать людей и наступать. По разным оценкам, запасов военной техники у россиян хватит еще на полтора-два года войны. Людей там до черта, девать их некуда, а беречь их всё равно не привыкли", - сказал военный эксперт.

По его словам, война может длиться долго. Но некоторые события могут ее остановить. Например, если у российского диктатора Владимира Путина резко ухудшится состояние здоровья, или если у России закончатся силы.

"Поэтому война может довольно-таки долго продолжаться. Пока не произойдет какое-то событие - например, инфаркт или инсульт у одного известного персонажа. Или пока у россиян окончательно не закончатся силы. Но силы могут закончиться и у вас. Мобилизационный потенциал вашего противника как минимум в 7 раз выше. Изменить текущую ситуацию может и гейм-ченджер в виде какого-то оружия, но пока непонятно, какой это должен быть вид вооружений", - отметил Ауслендер.

Он также привел пример других войн в мире и того, каким образом они решались.

"Здесь можно вспомнить и о других войнах. Ирано-иракская война длилась восемь лет. Сначала были продвижения иракцев, потом иранцы их отбросили. Линия столкновения стабилизировалась и несколько лет стояла на одном месте, пока обе стороны не пришли к выводу о тупиковом положении. Стороны теряли людей и военную технику, но никакого успеха в войне ни одна из них не достигала. В итоге они пришли к своим договоренностям. Другой пример - Корейская война, которая последний год проходила по 38 параллели с относительно стабильным фронтом", - отметил израильский военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Ауслендер рассказал о целях наступления РФ на севере Харьковской области:

Кто такой Сергей Ауслендер

Сергей Ауслендер – израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках.

Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов – война в Израиле, война России и Украины.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украина контролирует более 70% Волчанска - в ВСУ раскрыли новую тактику РФ на Харьковщине. Россия пытается привлечь на Харьковском направлении резервы из двух армейских корпусов.

Также ранее сообщилось, что Запад позволяет Путину выигрывать в войне - эксперт указал на главную ошибку союзников. РФ до сих пор может производить огромное количество снарядов и отправлять их на фронт в Украину.

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин резко раскритиковал "красные линии" для ударов по РФ. Россия стремится полностью уничтожить Украину, поэтому ВСУ должны бить по всем объектам оккупантов, подчеркнул Жорин.

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война в Украине Владимир Путин Сергей Ауслендер
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