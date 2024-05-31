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Украине не до "толерантности": Жорин раскритиковал "красные линии" для ударов по РФ

Руслана Заклинская
31 мая 2024, 20:41
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Россия стремится полностью уничтожить Украину, поэтому ВСУ должны бить по всем объектам оккупантов, заявил Максим Жорин.
Украине не до 'толерантности': Жорин раскритиковал 'красные линии' для ударов по РФ
Украинцы сами должны решать, как защищать страну - Жорин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army, скриншот из видео

"Красные линии" в войне с Россией являются абсурдными. Украинцы самостоятельно должны решать, как защищать свою страну. Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Это наши союзники могут еще играть в какую-то "толерантность" с РФ. В нашей борьбе уже любые "красные линии" являются абсурдными, а каким способом защищать собственную страну, должны решать сами украинцы", - отметил военный.

Жорин подчеркнул, что война в Украине является "полноценной", а целью России является полное уничтожение государства. Поэтому, по его словам, ВСУ должны бить по всем объектам врага - военным, инфраструктурным, стратегическим, а также уничтожать логистику оккупантов.

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"Только в этом случае можно считать, что мы делаем все для победы... Стоит осознать наконец, что нельзя воевать наполовину - немного воевать, немного играть в правила и запреты, бить или не бить по вражеской территории", - подчеркнул Жорин.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

США разрешили Украине бить американским оружием по РФ - подробности

Как сообщал Главред, администрация Байдена ослабила ограничения на удары ВСУ американским оружием по территории России. Теперь Украина может использовать РСЗО HIMARS возле Харьковской области, пишет The Guardian.

Напомним, администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но с ограничением на атаки только в пределах приграничных регионов, откуда российские силы атакуют Украину. Впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ американским оружием.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила сигнал от США о разрешении наносить удары по территории России.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока что нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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