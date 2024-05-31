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Непонятно, где он будет действовать: ISW о якобы разрешении Байдена бить по РФ

Мария Николишин
31 мая 2024, 08:22
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Российские военные цели, которые расположены за пределами непосредственной границы с Харьковской областью, также являются законными военными целями, пишет ISW.
Непонятно, где он будет действовать: ISW о якобы разрешении Байдена бить по РФ
Джо Байден якобы предоставил ограниченное разрешение Украине на нанесение ударов по целям на территории РФ / коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", УНИАН

Из сообщений американских СМИ о якобы предоставленном Украине администрацией Джо Байдена ограниченном разрешении на нанесение ударов по целям на территории РФ, непонятно, насколько далеко это разрешение будет распространяться в Белгородской области и будет ли оно вообще касаться Курской и Брянской областей. Об этом сообщает Институт изучения войны(ISW).

Как известно, вчера ряд американских СМИ со ссылкой на источники среди чиновников США сообщили, что президент США Джо Байден одобрил изменение политики, которая позволит Украине использовать предоставленное США оружие, чтобы наносить удары по "целям встречного огня" против российских сил, которые атакуют на севере Харьковской области. Речь идет даже о ракетах GMLRS, но не ракетах ATACMS, которые являются большего радиуса действия.

По данным The New York Times, о снятии ограничений для Украины Байдена просил госсекретарь Энтони Блинкен

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"Непонятно, насколько далеко в Белгородской области США позволяют украинским силам наносить удары из оружия, предоставленного США, и позволят ли Украине нанести удары по сосредоточению российских сил и техники в Курской и Брянской областях", - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны также отметили, что российские военные цели за пределами непосредственной границы с Харьковской областью также являются законными военными целями. Они подчеркивают, что продолжающиеся ограничения на способность Украины наносить удары по целям в других местах России препятствуют способности Украины защищаться от российской агрессии.

"Россия все еще пользуется определенными недоступными для Украины местами, из которых оккупанты могут прикрывать военные силы, прежде чем они подойдут достаточно близко к Харькову или войдут в другие части Украины. Россия будет продолжать выигрывать от любого такого места, пока западные государства будут продолжать накладывать ограничения на способность Украины защищать себя", - говорят аналитики.

ISW продолжает настаивать, что США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России из предоставленного Соединенными Штатами оружия.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по России западным оружием - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация Байдена тайком разрешила Киеву наносить удары по территории РФ, но с условием, что атаки будут происходить в пределах приграничных регионов России, откуда оккупанты ведут свое наступление и обстреливают материковую Украину

Перед этим отмечалось, что двое высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена позволили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории страны-агрессора России. Однако окончательного решения Вашингтон еще не принял.

Также известно, что после визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен призывает президента Джо Байдена снять ограничения и дать разрешение Украине бить американским оружием по территории страны-агрессора России.

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