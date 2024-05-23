Блинкен давит на Байдена из-за Украины: в NYT узнали, чего добивается госсекретарь

Позиция Энтони Блинкена изменилась, поскольку российская оккупационная армия начала новое наступление в Украине.

https://glavred.info/world/blinken-davit-na-baydena-iz-za-ukrainy-v-nyt-uznali-chego-dobivaetsya-gossekretar-10567280.html Ссылка скопирована

Энтони Блинкен выступает за разрешение Украине бить по целям в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

После визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен призывает президента Джо Байдена снять ограничения и дать разрешение Украине бить американским оружием по территории страны-агрессора России.

Как пишет New York Times, сейчас в администрации Байдена продолжаются активные дебаты о том, чтобы разрешить украинцам поражать ракетные и артиллерийские пусковые установки, расположенные непосредственно на границе с Россией. По словам президента Украины Владимира Зеленского, именно эти цели сделали возможным недавние территориальные достижения Москвы.

Отмечается, что позиция Блинкена изменилась, поскольку российская оккупационная армия начала новое наступление. Российские войска разместили оружие прямо возле границы с северо-восточной Украиной и нацелили его на Харьков, зная, что в ответ украинцы смогут использовать только неамериканские дроны и другие виды вооружений для нанесения ударов.

видео дня

Предложение Блинкена все еще находится на стадии формирования. Пока непонятно, сколько его коллег из ближайшего окружения Байдена подписались под этой инициативой.

Документ еще не был официально представлен президенту, который традиционно является наиболее осторожным, пишет NYT.

Спикер Госдепа Мэтью Миллер отказался комментировать внутренние дискуссии относительно украинской политики, в частности отчет Блинкена после его возвращения из Киева.

Удары по России западным оружием - последние новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не поддерживают и не поощряют использование поставленных Украине западных вооружений для ударов за пределами украинской территории, однако Киев сам принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США призвала министра обороны Ллойда Остина разрешить Украине атаковать цели на территории России и расширить тренировки украинцев на американских истребителях F-16. Обращение обнародовал Комитет по разведке Палаты представителей США.

Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации президента США Джо Байдена, и это нужно изменить.

Письмо подписали 13 конгрессменов. Среди них несколько демократов, в частности: Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что США не должны запрещать Украине наносить удары по территории РФ американским оружием, а попытки контролировать усилия украинцев являются не слишком позитивной политикой.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред