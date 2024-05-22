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Конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России

Анна Ярославская
22 мая 2024, 07:30
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Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации президента США Джо Байдена, и это нужно изменить.
Военная помощь, Конгресс США
Группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России / Коллаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay.com

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США призвала министра обороны Ллойда Остина разрешить Украине атаковать цели на территории России и расширить тренировки украинцев на американских истребителях F-16. Обращение обнародовал Комитет по разведке Палаты представителей США в соцсети X.

Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации президента США Джо Байдена, и это нужно изменить.

Письмо подписали 13 конгрессменов. Среди них несколько демократов, в частности: Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.

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"Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории. ... Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых, чтобы ответить на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию", - говорится в обращении.

Обращение конгрессменов США
Обращение конгрессменов США / x.com/HouseIntel
Обращение конгрессменов США
Обращение конгрессменов США / x.com/HouseIntel

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Украине можно было бы предоставить разрешение стрелять по стратегическим объектам в России "при определенных обстоятельствах".

"Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО", - сказал Тернер.

Законодатели также указывают, что Киев просит для защиты "больших городских территорий" по крайней мере 7 дополнительных систем Patriot.

"Мы призываем вас сотрудничать с нами, чтобы ускорить поставки ресурсов, пока наши друзья в Украине продолжают защищать свою территорию от российского грубого нападения и агрессии", - отмечают конгрессмены.

Удары по территории РФ

Украина должна иметь возможность поражать военные цели на территории страны-агрессора РФ. Об этом 21 мая заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Потому что это та территория, с которой в Украину приходит смерть и разрушения", - сказал он.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал отказ союзников Украины, в частности – США, в разрешении наносить удары западным оружием по целям на территории РФ.

"Я спрашиваю, в чем проблема? Почему мы не можем их сбивать? Это оборона? Да. Это нападение на Россию? Нет. Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских пилотов? Нет. Так в чем проблема привлечения стран НАТО к войне? Нет такой проблемы", — заявил президент.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан заявил на днях, что вопрос об ударах по России западным вооружением уже решен. Госсекретарь США Блинкен отметил, что нет никакого запрета на такие меры, а украинское военно-политическое руководство самостоятельно решает, как применять передаваемые вооружения.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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