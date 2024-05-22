'Вопрос решен': полковник ВСУ прокомментировал удары по РФ западным оружием

Военный эксперт Роман Свитан указывает на то, что Украина, вероятно, уже использует определенные типы западного вооружения для ударов по территории России.

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Полковник ВСУ прокомментировал удары по РФ западным оружием / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, СтратКом ВСУ

Вопрос об ударах по России западным вооружением уже решен. Госсекретарь США Блинкен отметил, что нет никакого запрета на такие меры, а украинское военно-политическое руководство самостоятельно решает, как применять передаваемые вооружения. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, российские чиновники уже подтвердили использование как минимум двух западных средств поражения в Белгородской области: американских противолокационных ракет HARM (которые были использованы против зенитных ракетных комплексов) и французских авиабомб Hammer.

"Причем Hammer - авиабомбы с реактивным ускорителем - на определенном этапе полета это уже ракета, которую можно забрасывать на расстоянии около 20 км", - указывает Свитан.

Он подчеркивает, что эти средства поражения уже используются для ударов по целям в Белгороде.

"Поэтому, я считаю вопрос решенным. Будет ли у нас достаточное количество таких средств, зависит от партнеров", - резюмировал военный эксперт.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России до конца года:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удары по территории России - реакция мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна иметь возможность уничтожать военные цели на территории страны-агрессора РФ.

Руководитель комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж заявил, что Париж должен позволить Киеву использовать французское оружие для ударов по территории России, следуя примеру Британии. Он подчеркнул, что не должно быть так, чтобы агрессор имел больше возможностей, чем жертва.

Украина усиливает давление на США, чтобы они сняли запрет на удары американским оружием по территории России. Делегация Киева уже посетила Вашингтон для обсуждения этого вопроса с Белым домом и конгрессменами. Если бы ВСУ имели возможность использовать американское оружие, россияне не смогли бы собрать войска на границе возле Харьковской области.

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