"Это тепловая ловушка": полковник рассказал о сложностях на фронте

Роман Свитан убежден, что россияне не готовы к наступлению на Сумскую область.

https://glavred.info/ukraine/eto-teplovaya-lovushka-polkovnik-rasskazal-o-slozhnostyah-na-fronte-10566914.html Ссылка скопирована

Свитан рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Российские оккупанты не смогли достичь тех результатов, наступая в Харьковской области. Они не готовы и к атаке на Сумскую область. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса Роман Свитан.

"Создание Харьковского направления – "тепловая ловушка" от россиян. Противник вбросил эту "ловушку", чтобы отвлечь внимание от восточного фронта, где он везде уперся и не мог продвигаться. Причем уже заметно, что наступление в районе Харькова не подготовлено, все делалось впопыхах. К операции в Сумской области россияне тоже не подготовились. Ведь если они задумывали операцию, то планировали ее как минимум в двух областях", - говорит Свитан.

Однако на других участках фронта продолжаются очень тяжелые бои. Российские оккупанты усилили свои атаки в районе Очеретино, Карловки и Курахово.

видео дня

"Довольно-таки серьезно они давят с юга в районе Старомайорского. Это общее направление на Покровск, западную административную границу Донецкой области. Развертывание механизированных бригад, части которых находятся в районе Донецка, Волновахи и Пологов, свидетельствует о том, что основная цель россиян – выход на админграницу Донецкой области", - добавил Свитан.

Враг понимает, что у них нет возможности достичь результата с севера. Поэтому оккупанты усиленно давят с юга.

"Часов Яр пройти не могут, а без выдавливания наших войск из этого города до Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска не дойти. Именно поэтому максимальные усилия противника сосредоточены на юге Донетчины и восточном фланге Запорожского фронта", - объяснил он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию в районе города Волчанск. В то же время ситуация на харьковском направлении остается напряженной, сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее допустил возможность наступательных действий российской оккупационной армии в Сумской области. Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан отметил, что такая угроза действительно существует, но сил и средств противника в этом районе недостаточно для масштабных операций, подобных тем, что проводятся на севере Харьковской области. Он также высказал мнение, что если оккупанты перебросят часть резервов с Харьковского направления в Сумы, то смогут продвинуться на глубину около 3-4 километров, до второй линии обороны.

За последние полгода поставки боеприпасов и военной техники от партнеров Украине были прекращены. Теперь, чтобы возобновить этот процесс, понадобится минимум месяц, а, скорее всего, полтора-два месяца. Фронт, вероятно, удастся стабилизировать только примерно в конце июня. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред