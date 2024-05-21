Количество боев уменьшается: в ВСУ рассказали о тактике врага в Волчанске

Силы обороны держатся и пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска.

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Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Волчанске / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Ситуация в Харьковской области остается сложной. Город Волчанск является одной из главных целей россиян, но Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, сказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Он отметил, что оккупанты все еще не оставляют попыток прорвать оборону наших подразделений у Липцев, Волчанска, Старицы.

"Сейчас на Харьковщине ситуация и оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск", - сообщил Волошин в эфире телемарафона. видео дня

Представитель ОСУВ "Хортица" также добавил, что российские войска сочетают наземные штурмы с авиационными ударами. В частности, оккупанты применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области.

Сообщается, что на Харьковском направлении за прошедший день россияне совершили 83 атаки. По состоянию на утро сегодняшнего дня уже произошло 5 боевых столкновений.

"Должен отметить, что количество боестолкновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое. Враг не прекращает, конечно, попытки сосредоточивать свои усилия на направлении Стрелечья, Липцы и на захвате именно города Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск", - подчеркнул Волошин.

Он добавил, что Силы обороны держатся и пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг намеревался закрепиться как раз в жилой застройке.

Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Наступление РФ 2024 - ситуация на Харьковщине

Напомним, на Харьковском и Сумском направлении происходит накопление и переброска сил врага.

Несмотря на то, что армия страны-агрессора России заняла "серую зону" в приграничье на севере Харьковской области, до первой линии оборонительных сооружений она так и не добралась, сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Россия продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в радиус действия артиллерии, сообщает Институт изучения войны.

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