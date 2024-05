РФ хочет взять Харьков под огневой контроль: в ISW раскрыли детали наступления россиян

Россия продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в радиус действия артиллерии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Один из так называемых "военных блогеров" России заявил, что 18 мая российские войска якобы продвинулись на 800 метров. Однако в ISW не видят никаких визуальных подтверждений этого заявления.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что украинским защитникам удалось отбить атаки российских войск рядом с селами Глубокое и Лукьянцы. По их данным, наступление оккупантов продолжается в направлении населенного пункта Зеленое.

По данным ISW, в районе северо-восточного Волчанска россияне имели небольшие успехи и продолжили наступательные действия. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись по улице Гагарина в северо-западном Волчанске. Российская пехота недавно немного продвинулась к левому берегу реки Волчья, под ныне разрушенным мостом на улице Гагарина.

Российские войска также продолжали наземные атаки возле Старицы и в направлении Прилипки, которые находятся к юго-западу от Волчанска, а также вблизи Тихого, на востоке от Волчанска.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.