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РФ хочет взять Харьков под огневой контроль: в ISW раскрыли детали наступления россиян

Руслана Заклинская
20 мая 2024, 08:18
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Российские войска имели небольшие успехи вблизи Волчанска, отметили аналитики Института изучения войны.
РФ хочет взять Харьков под огневой контроль: в ISW раскрыли детали наступления россиян
Российская Федерация продолжает свое наступление на территории Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Россия продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в радиус действия артиллерии. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Один из так называемых "военных блогеров" России заявил, что 18 мая российские войска якобы продвинулись на 800 метров. Однако в ISW не видят никаких визуальных подтверждений этого заявления.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что украинским защитникам удалось отбить атаки российских войск рядом с селами Глубокое и Лукьянцы. По их данным, наступление оккупантов продолжается в направлении населенного пункта Зеленое.

видео дня

По данным ISW, в районе северо-восточного Волчанска россияне имели небольшие успехи и продолжили наступательные действия. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись по улице Гагарина в северо-западном Волчанске. Российская пехота недавно немного продвинулась к левому берегу реки Волчья, под ныне разрушенным мостом на улице Гагарина.

"ISW не наблюдала, как российские войска управляют транспортными средствами на южном берегу реки Волчья в Волчанске, а также российские силы не сохраняли больше, чем отдельные ограниченные позиции на южном берегу", - отметили аналитики.

Российские войска также продолжали наземные атаки возле Старицы и в направлении Прилипки, которые находятся к юго-западу от Волчанска, а также вблизи Тихого, на востоке от Волчанска.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, в течение шести месяцев Украина не получала от Запада достаточной военной поддержки, но это не позволило России получить преимущество на поле боя. Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что бои в Харьковской области не будут решающими.

Также Вооруженные силы Украины укрепили свои позиции в Харьковской области за прошедшую неделю, заявил президент Владимир Зеленский. Российским оккупантам не удалось растянуть и ослабить украинские силы на всей линии фронта.

Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали группу российских оккупантов, которые захватили больницу в Волчанске. OSINT-сообщество DeepState опубликовало видео ударов, где видно, как ВСУ уничтожили захваченное здание.

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