Можно ли держать дома портреты усопших: священник дал однозначный ответ

Священник объяснил, можно ли держать дома фотографии людей, которых уже нет на этом свете.

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Можно ли держать дома портреты усопших/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

Можно ли держать дома портреты покойных

Можно ли ставить на памятник фотографию усопшего с улыбкой

Если родного человека уже нет в этом мире, то в доме могут на память храниться его/ее фотографии. Но может возникать вопрос, можно ли хранить дома фотографии усопших.

Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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Он отметил, что этот вопрос индивидуальный и не нарушает никакой заповеди.

"Если мне моя мама была дорога и близка, то я ее портрет буду держать дома", - отметил он.

Также священник объяснил, можно ли держать дома и брать на памятник фотографию, где человек, которого уже нет среди живых, улыбается.

"Если человек был жизнерадостный, позитивный, и на памятник сделали фотографию, где улыбается... Например, очень много родителей потеряло детей на войне. И сын с фотографии улыбается к маме, ко всем. Можно ставить улыбающееся фото на памятник", - сказал отец Алексей Филюк.

Он отметил, что это не является нарушением какой-то заповеди, или какой-то нормы, или канона - это индивидуальное видение каждого.

"Кто-то хочет - пусть грустное ставит, кто-то улыбающееся. А кто-то не имеет фото ни одного, не может поставить ничего, то ставит просто крест в головах и все. То есть, это индивидуальность. Хотите держать фото покойного, если человек дорог, близок сердцу - держите, не хотите - не держите", - сказал священник.

Смотрите видео о том, можно ли держать дома портреты усопших:

Как ранее рассказывал Главред, священник дал однозначный ответ, можно ли носить одежду умерших. Священник ответил, стоит ли верить в примету, которая говорит, что ношение одежды умерших может привести к беде.

Также ранее священник ответил, нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись. Священник объяснил, действительно ли нужно идти в церковь и развенчиваться, если венчанная пара разошлась.

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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