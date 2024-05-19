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Двойной удар "Искандеров" и обстрел РСЗО: на Харьковщине много погибших и раненых

Алексей Тесля
19 мая 2024, 16:01обновлено 19 мая, 16:32
588
Россияне применяют тактику, направленную на уничтожение мирных людей, медиков и спасателей.
Черкасская Лозовая
РФ ударила ракетами по Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Российская оккупационная армия обстреляла ракетами село Черкасская Лозовая Малоданиловской громады Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, враг использовал тактику двойного ракетного удара.

"Вид вооружения - "Искандер-М". Россияне дважды нанесли удар по объекту — снова применяют тактику "двойных ударов", направленную на уничтожение мирных людей, медиков и спасателей", - написал глава ОВА.

Он отметил, что среди пострадавших сотрудники скорой помощи (фельдшер и водитель).

Подробности обстрела Харьковщины

Как уточнили в ГУ Нацполиции Харьковской области, оккупанты в воскресенье утром обстреляли Новоосиновое и Ковшаровку Купянского района Харьковской области, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

"Погибли мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет. Ранены пять мужчин и четыре женщины. Им оказывают медицинскую помощь", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, обстрел велся из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Начато досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov

Что известно о тактике "двойного удара" РФ

По данным Харьковской областной прокуратуры, 19 мая около 11:00 с РФ нанесли ракетный удар по базе отдыха в с. Черкасская Лозовая Малоданиловская ОТГ.

Приблизительно через 10 минут российская армия повторно ударила ракетой по тому же месту.

Пять человек погибли, в том числе четверо гражданских мужчин и женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности.

Шестнадцать человек получили ранения, среди которых работник полиции и фельдшер скорой помощи, приехавших на помощь людям после первого удара. Также легкие телесные повреждения получила 8-летняя девочка.

По предварительным данным, враг атаковал населенный пункт двумя ракетами "Искандер-М" с территории Белгородской области России.

Смотрите видео - РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине:

Напомним, российские оккупанты в воскресенье утром, 19 мая, выпустили по Украине ракеты и дроны. В окрестностях Харькова и в Одесской области прогремели взрывы во время тревоги.

Как сообщалось ранее, Россия в ночь на воскресенье, 19 мая, атаковала Украину 37 дронами-камикадзе "Шахед". Дроны сбивали в пределах восьми областей. "В результате противовоздушного боя все 37 "Шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях", – сообщил командующий Воздушными силами.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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Искандер Харьковская область война России и Украины Олег Синегубов
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