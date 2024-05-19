Россия утром выпустила ракеты и дроны по Украине: в некоторых городах - взрывы

Российские оккупанты в воскресенье утром, 19 мая, выпустили по Украине ракеты и дроны. В окрестностях Харькова и в Одесской области прогремели взрывы во время тревоги.
Воздушная тревога - карта "красных зон"
Воздушная тревога была объявлена на востоке, северо-востоке, юге и в некоторых центральных областях, в частности столице - Киеве.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения россиянами баллистических ракет. В 11:19 появилась информация о пролете ракеты в районе Белой Церкви, которая впоследствии изменила маршрут на Киев.
Мониторинговые каналы также фиксировали "скоростную цель" на Канев Полтавской области.
Взрывы в Харькове 19 мая - все подробности
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил взрывы в Харькове и районе.
По данным администрации, количество пострадавших в результате попаданий по Малоданиловской громаде Харьковского района возросло до 8 человек.
Среди раненых - фельдшер экстренной помощи, повреждено авто скорой.
Мэр Игорь Терехов уточнил, что все "прилеты" были в пригороде.
Одесса - взрывы в городе и за городом 19 мая
В Одесской области 19 мая тоже прогремели взрывы. По информации главы Одесской ОГА Олега Кипера, враг запустил на область разведывательный дрон "Орлан-10", который уничтожили наши силы ПВО.
Удары РФ 19 мая – взрывы сегодня
Страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 19 мая, атаковала Украину 37 дронами-камикадзе "Шахед". Дроны сбивали в пределах восьми областей.
"В результате противовоздушного боя все 37 "Шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях", – сообщил командующий Воздушными силами.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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