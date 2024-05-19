"Это полноценное наступление": экс-командир роты "Айдара" назвал 2 цели атак РФ на Харьковщине

Страна-агрессор Россия не планирует захватывать Харьков во время активизации своего наступления на Харьковщине. Захватчики имеют минимальную и максимальную цель во время этого наступления, и минимальной они уже добились.
Такое мнение высказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV. Он отметил, что штурмы россиян на севере Харьковской области не являются разведкой боем - это полноценное наступление.
"Для разведки боем не собирают 50 тысяч группировки. Это однозначно полноценное наступление, оно сразу так планировалось. У него есть программа минимум, есть программа максимум", - сказал Дикий.
По словам Дикого, у оккупантов задача максимум - не захват Харькова, а выход на позиции, которые бы позволяли российской артиллерии бить по областному центру.
Он отметил, что минимальной задачей врагов является создание еще одного горячего участка фронта, чтобы растянуть украинские силы и заставить перебрасывать резервы. Дикий объяснил, что россияне понимают, каким является для Украины сейчас "главное слабое место - это нехватка резервов, бойцов".
"Они это знают и для них в этой ситуации очень мудро удлинить фронт еще на пару сотен километров и заставить нас перебрасывать туда боеспособные части, которые врезультате не доедут до Часова Яра, которые в результате не доедут до Покровска или Курахово, где сейчас происходят главные бои. И эту программу минимум они, надо отдать должное, выдержали", - сказал он.
По его словам, оккупанты помнят, сколько сил и времени им пришлось потратить, чтобы захватить Бахмут и Авдеевку. Поэтому захватчики не будут пытаться захватить Харьков.
"А вот выйти на те позиции, с которых мы их поперли в 2022 году и с которых можно кошмарить город [Харьков] ствольной артиллерией и "Градами", - такая задача у них стоит. Это их программа максимум, и они ее пытаются выжать. И, честно говоря, нет гарантий, что они этого не добьются", - добавил Дикий.
Кто такой Евгений Дикий
Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.
Ситуация в Харьковской области - последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наступлением на Харьковщине РФ пытается ослабить ВСУ по всему фронту. Задача Украины - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать фронт и дипломатию, подчеркнул президент Украины.
Также ранее сообщалось, что ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку - названо направление. Силы обороны продолжают сосредотачивать главные усилия на недопущении продвижения российских оккупантов.
Напомним, военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман ранее отмечал, что РФ собрала 70-тысячное войско. Гетьман рассказал об угрозе на Сумщине и Харьковщине.
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