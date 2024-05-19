Есть только 2 условия: Гетьман сказал, когда станет возможным наступление ВСУ

Не стоит рассчитывать на то, что именно оружие и техника станут решающим звеном на поле боя, отмечает военный эксперт.

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Гетьман сказал, когда станет возможным наступление ВСУ/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скрин

Наступление Вооруженных сил Украины станет возможным только при двух условиях - если будет достаточно оружия и людей.

Украине нужно сформировать дополнительные подразделения и получить помощь от партнеров - только тогда наступление будет возможным. Об этом сказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман во время чата на Главреде.

"Два условия - оружие и люди, военным языком - силы и средства, то есть подразделения, которые мы должны сформировать, и дополнительное оружие, которое нам должны передать. Иначе не бывает. Нет волшебной палочки, по мановению которой всё произойдет", - сказал Гетьман.

По его словам, не стоит рассчитывать на то, что именно оружие и техника станут решающим звеном на поле боя.

"Рассчитывать на супер-технику, супер-танки или супер-самолеты не стоит. Всё решается на поле боя: на чьей стороне преимущество, решает пехота. А всё остальное оружие не вместо пехоты, а помогает ей занимать позиции. Самолеты, вертолеты, артиллерия, ракеты и так далее - всё это помогает пехоте. И отметки на карте, куда продвинулись наши войска, - это то, куда продвинулась пехота, а не прилетела ракета", - отметил военный эксперт.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он рассказал о перспективах наступления российских войск на Харьковщине:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что был отбит штурм РФ возле Часового Яра - уничтожено 20 единиц техники врага. Украинские защитники дали отпор оккупантам на нескольких направлениях, подчеркнул президент.

Также у Зеленского раскрыли главную причину, почему РФ сейчас не пойдет на штурм Харькова. РФ стянула для наступления на Харьковщине 15 тысяч военных, подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сделал прогноз, когда закончится война. Майор ВСУ отметил, что война в Украине будет продолжаться еще несколько лет, однако Украина сможет постепенно перехватить инициативу до сентября-октября 2024 года.

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