Отбит штурм РФ у Часового Яра: уничтожено 20 единиц техники врага – Зеленский

Украинские защитники дали отпор оккупантам на нескольких направлениях, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Офис президента

Украинские воины отразили российский штурм у Часового Яра Донецкой области, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе традиционного вечернего обращения, в результате уничтожены десятки единиц техники оккупантов.

"В частности, особое и отдельное спасибо ребятам, которые отразили российский штурм Часового Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята", - сказал глава государства.

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При этом, по его словам, украинские защитники дали отпор оккупантам и на других направлениях.

"Не забываем также о других направлениях боев, кроме харьковских: Краматорский, Покровский, Кураховский, южные направления - везде, где сложно, наши силы дают достойный отпор оккупанту", - добавил Зеленский.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Оборона у Часового Яра – главные новости по теме

Ранее сообщалось о том, что битва за Часов Яр вышла на пик. Оккупанты агрессора России настроены и дальше штурмовать город, у них преимущество в определенных компонентах, сказал военнослужащий Роман Гасько.

Ситуация в Часовом Яру вызывает беспокойство, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Есть угроза оккупации города. Если войска РФ захватят Часов Яр, они выйдут на последние крупные города Донецкой области, которые держат ВСУ.

Без контроля над Часовым Яром невозможно продвижение на Константиновском и Краматорском направлениях, отметил представитель 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников. Именно поэтому оккупанты активно штурмуют город.

/ Главред

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