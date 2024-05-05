Рухнут планы Путина по Донбассу: военный объяснил, почему враг штурмует Часов Яр

Дальнейшее продвижение российских оккупантов в Донецкой области зависит от ситуации в Часовом Яру, сказал представитель 26-й бригады Олег Калашников.

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Войскам Путина нужен Часов Яр, чтобы продвинуться на Константиновском и Краматорском направлениях - военнослужащий ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Войска агрессора России штурмуют Часов Яр, поскольку без контроля над городом невозможно вражеское продвижение на Константиновском и Краматорском направлениях. Об этом заявил представитель 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Роман Калашников.

"Нет, невозможно (продвижение, - ред.). На данном направлении, на локациях - Константиновское, Краматорское направление, на сегодня на этих направлениях невозможно продвижение врага, если Часов Яр будет держаться", - рассказал он в эфире всеукраинского телемарафона UA Разом.

Также он добавил, что на восточном фронте в российское пехоте значительное количество военных составляют недавно мобилизованные. Они даже не проходили обучения в учебных центрах.

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"Они просто бросаются в зону боевых действий, бросаются в штурмы. Причем в первых штурмовых рядах идут именно они, именно те, которые не обучены, которые недавно прибыли из российской глубинки. Если им удается где-то уже начинать закрепляться, тогда уже подтягиваются более опытные воины, которые уже имеют боевой опыт, и начинают окапываться и создавать огневой рубеж", - подчеркнул Роман Калашников.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Часов Яр "падет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале", считает заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, ситуация вызывает беспокойства, поскольку возможная потеря Часового Яра откроет оккупантам путь к последним крупным городам Донецкой области, которые контролируют ВСУ.

Враг "режет" фланги и попытается окружить Часов Яр, сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин. Оккупанты попробуют захватить город до момента, когда ВСУ получат западную военную помощь.

В ВСУ раскрыли количество сил РФ возле Часового Яра: оккупанты собрали там от 20 до 25 тысяч военнослужащих, отметил Назар Волошин. Враг пытается прорвать украинскую оборону.

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