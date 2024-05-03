"Лишь вопрос времени": в ГУР прямо сказали, падет ли Часов Яр

Ситуация в городе Часов Яр является предметом беспокойства, так как его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области.

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Потеря Часового Яра - это вопрос времени, считает Вадим Скибицкий / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, РБК Украина, deepstatemap

Вероятная оккупация Часова Яра в Донецкой области является лишь вопросом времени. Этот город "падет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале". Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Economist.

"Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов", - сказал он.

По словам Скибицкого, Часов Яр является предметом беспокойства, так как его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области.

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Представитель ГУР отметил, что страна-агрессор Россия прежде всего идет по своему плану "освобождения" всех восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Эта задача неизменна с 2022 года.

Скибицкий говорит, что Россия получила приказ "взять что-то" до помпезного празднования Дня победы в Москве 9 мая, или, если это не удастся, до визита российского диктатора Владимира Путина в Пекин на неделю позже. Скорость и успешность продвижения будут определять, когда и где россияне нанесут следующий удар.

Он отметил, что у России есть успех на юго-западе в селе Очеретино, где была провалена недавняя ротация украинских войск. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать важный плацдарм площадью 25 квадратных километров.

"Украина находится на определенном пути к стабилизации ситуации, в то время как Россия бросает "все", что имеет, чтобы добиться большего успеха. Российская армия уже не является такой высокомерной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый" организм с четким планом и под единым командованием", - говорится в статье.

Заместитель начальника ГУР также сказал, что наша проблема очень проста - у нас нет оружия.

"Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми".

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Бои за Часов Яр - последние новости

Россияне не прекращают штурмов в окрестностях Часового Яра в Донецкой области. Оккупантам даже удавалось заходить на улицы города. Об этом 2 мая рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Сейчас микрорайон "Канал" больше всего страдает от вражеских "банзай-штурмов". Враг даже заходит на улицы, которые находятся на востоке этого микрорайона. Но каждый раз получает пощечины от украинских операторов боевых машин и FPV-дронов, вынужден отступать, теряя как технику, так и личный состав", - отметил Селезнев.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что России не хватит 25 тысяч солдат для мощного наступления на Часов Яр в Донецкой области. Катализация наступательных действий российских оккупантов еще впереди.

Аналитики Института изучения войны. считают, что российские оккупационные войска представляют реальную угрозу захвата Часова Яра в Донецкой области. Это позволит армии РФ начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс Украины на Донбассе.

Тем временем ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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