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Россияне атакуют со всех сторон: в ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая

Руслана Заклинская
24 апреля 2024, 17:21
Линия фронта относительно стабильна, подразделения ВСУ не имеют ни одного участка, где оккупантам удалось продвинуться, отметил Алексей Тарасенко.
Россияне атакуют со всех сторон: в ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая
Есть ли шанс у оккупантов захватить Часов Яр / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

У России нет шансов захватить Часов Яр в Донецкой области ни до 9 мая, ни в целом. Оккупанты пытаются усложнить логистику и истощить ВСУ, чтобы продвинуться. Об этом заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко рассказал в эфире телемарафона.

"Противник каждый день пытается атаковать на всех направлениях вблизи Часового Яра, южнее города, вдоль шоссе, пытается полностью захватить поселок Ивановское. В основном без продвижения", - отметил военный.

Враг осуществляет атаки пехотными группами, иногда используя бронетехнику - несколько БМП и два-три танка, однако украинские защитники не допускают значительных прорывов. Также оккупанты ночью применяют FPV-дроны, чтобы не позволить военным Сил обороны зайти на позицию и заменить личный состав.

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"Сейчас линия фронта относительно стабильна и подразделения ВСУ не имеют ни одного участка, где врагу удалось вклиниться и существенно изменить наше боевое построение", - подчеркнул Тарасенко.

По его словам, россияне используют все доступные им огневые средства и различные методы ведения боя, чтобы поддержать свои пехотные подразделения. Также российские оккупанты пытаются усложнить логистику для украинских войск, чтобы истощить ресурсы и создать условия для собственного продвижения.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, оккупанты не имеют достаточно сил и ресурсов для масштабного наступления в районе Очеретино. Ситуация на этом направлении остается под контролем ВСУ, рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Также дезертирство среди мобилизованных в армии оккупантов достигло рекордного уровня. Министерство обороны Великобритании сообщило, что за март 2024 года российские военные суды вынесли рекордное количество приговоров по статье дезертирство - 684. Всего с начала "частичной мобилизации" в РФ зарегистрировано 7400 приговоров, больше всего из них - 496 в Московской области.

Как сообщал Главред, украинские защитники восстановили контроль над утраченными позициями к востоку от Часового Яра и продвинулись на восток от Ивановского в Донецкой области, согласно отчету Института изучения войны (ISW).

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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