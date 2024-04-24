По российским офицерам в Мариуполе прилетели 'толстые ракеты': все подробности

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко раскрыл подробности ночной "бавовны" в оккупированном городе.

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В Мариуполе прогремели взрывы / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Воздушные силы, Телеграм Петра Андрющенко

ВСУ 24 апреля успешно поразили место дислокации российских оккупантов в захваченном Мариуполе. Раскрыты подробности ночной "бавовны" в городе.

Как сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, до десятка взрывов прогремело в районе села Бабах-Тарама, где, по данным местных, были расквартированы российские офицеры.

После удачного прилета "толстых ракет" (так россияне называют Storm Shadow, - Главред) российские войска начали немедленно перемещать личный состав из нескольких близлежащих районов - с территории ферм и складов в лесополосы.

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Согласно данным мариупольского подполья, насчитано не менее 20 "двухсотых" вместе с "трехсотыми".

Захват Мариуполя Город Мариуполь в Донецкой области российские оккупанты захватили весной 2022 года. С 1 марта 2022 года город находился в блокаде российских оккупационных войск. Во время блокады захватчики беспощадно бомбили город. Так, 9 марта на Мариупольский роддом №2 российские самолеты сбросили несколько бомб, в результате здание было разрушено. В результате авиаудара 17 человек пострадали, 3 погибли. 16 марта оккупационные войска сбросили бомбу на Мариупольский драматический театр, где в укрытии прятались мирные жители и беженцы. Согласно данным расследования "Associated Press", от авиаудара по драмтеатру погибли около 600 человек. 10 апреля 2022 года, более чем через месяц после начала полномасштабного вторжения, российским оккупантам удалось полностью взять в осаду украинских военных, которые остались на территории комбината "Азовсталь". Украинские военные почти 2 месяца удерживали "Азовсталь" в сверхсложных условиях. В середине мая начался организованный выход украинских защитников с территории завода для дальнейшей договоренности об обмене с российской стороной. Мариуполь оказался в полной оккупации. Общее количество погибших людей в Мариуполе может достигать 100 тысяч человек, пишет Википедия.

Storm Shadow - последние новости

Украина успешно применяет британские дальнобойные ракеты Storm Shadow по наземным военным объектам россиян на оккупированных территориях. В частности, этими средствами был, предположительно, поражен 14 апреля пункт управления захватчиков в Луганске.

Известно, что очередная партия Storm Shadow вошла в новый оборонный пакет помощи от Лондона, объявленный 23 апреля. Впрочем, по понятным причинам, Британия не раскрывает количество переданного вооружения.

Кроме того, для ударов по россиянам Украина использует как собственную разработку дальнобойных ракет "Нептун", так и дальнобойные дроны.

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